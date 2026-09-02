Katie Price: Scheidung nach Betrugs-Drama

Nach einem unfassbaren Krypto-Betrug zieht Reality-Star Katie Price nun die Reißleine und beendet ihre kurze Ehe.

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Der Krypto-Betrug sorgt im Hause von Katie Price für ein plötzliches und dramatisches Ehe-Aus. Die bekannte TV-Persönlichkeit und das einstige Glamour-Model hat sich nach nur acht Monaten Ehe heimlich an einen renommierten Scheidungsanwalt in London gewandt, um einen Schlussstrich unter diese Ehe zu ziehen.

Aus per Chat

Die wütende Ehefrau machte per WhatsApp kurzen Prozess und servierte ihren Partner mit harten Worten ab: "Ich wurde hinters Licht geführt, und du bist nicht der, für den du dich ausgibst. Warum hast du mich belogen?"

Lügen im Wüstengefängnis

Die Nachricht von der Trennung kommt nur kurze Zeit nach ihrer überraschenden Hochzeit in Dubai, wo ihr Partner bisher lebte. Zu einem Besuch wird es jedoch definitiv nicht mehr kommen, da der Betrüger derzeit in einem berüchtigten Wüstengefängnis einsitzt. Noch am vergangenen Wochenende trug sie ihren Ehering, doch am Dienstag zog Katie Price endgültig einen Schlussstrich unter die Beziehung und vertraute sich einer Freundin an: "Ich bin zur Vernunft gekommen – er hat gelogen und gelogen. Ich habe es satt. Es ist vorbei." Eine anonyme Quelle bestätigte zudem, dass die Ehe endgültig vorbei ist.

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Das leere Krypto-Konto

Der Auslöser für das plötzliche Ehe-Aus war ein dreister Krypto-Betrug. Ihr Ehemann hatte behauptet, ein enormes Vermögen zu besitzen und versprach Katie Price einen Teil dieser Summe. Er händigte ihr sogar den Zugangsschlüssel aus, doch die Überprüfung am Montag brachte die bittere Wahrheit ans Licht. Statt der versprochenen Millionen befand sich fast nichts auf dem Konto.

Nach der Überprüfung durch einen Experten blieben folgende nackte Zahlen übrig: Der Kontostand betrug magere 3 Dollar. Eine Rückkehr nach Dubai schließt sie nach diesem Vorfall kategorisch aus. Der Krypto-Betrug hat die kurze Ehe endgültig zerstört und die Partnerschaft nach nur acht Monaten zunichte gemacht.