60.000 Euro Gehalt: 7-jähriger Promi-Sohn sucht Social-Media-Manager

Ronnie Foden (7) hat Millionen Follower im Netz. Nun sucht der Sohn von Manchester-City-Star Phil Foden einen professionellen Social-Media-Manager.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Sohn von Manchester-City-Star Phil Foden hat sich bereits eine eigene Fan-Gemeinde aufgebaut. Fast vier Millionen Menschen folgen dem Siebenjährigen Ronnie Foden auf Instagram, rund 753.000 auf TikTok, zudem besitzt er einen eigenen YouTube-Kanal. Laut britischen Medienberichten soll ein gesuchter "Brand and Social Media Manager" seinen Auftritt weiter ausbauen und Werbe-Deals betreuen. Für die Stelle sei ein Jahresgehalt von rund 60.000 Euro vorgesehen.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Aufstieg nach dem Champions-League-Sieg

Bekannt wurde der Grundschüler nach Manchester Citys Champions-League-Sieg im Jahr 2023. Er feierte damals auf dem Rasen mit den Profis und erhielt von Fans den Spitznamen "El Wey". Daraufhin eröffneten Phil Foden und seine Partnerin eigene Kanäle für den Sohn. "Ich konnte es kaum glauben. Unter jedem Beitrag auf meinen Social-Media-Kanälen fragten die Leute nach Ronnie. Also dachte ich: Dann geben wir den Fans, was sie wollen, und erstellen einen Account für ihn. Und dann ist das Ganze explodiert", erklärte Foden. Inzwischen arbeitet der Siebenjährige mit Modemarken zusammen und wird von einer Agentur vertreten.

Phil und Ronnie Foden © The FA via Getty Images

Strikte Altersgrenzen für Online-Plattformen

Obwohl für Ronnie ein Manager gesucht wird, darf er sein Profil laut Gesetz nicht selbst führen. In Großbritannien ist ein eigener Account aktuell erst ab 13 Jahren möglich. Zudem sollen die Regeln für Minderjährige im Jahr 2027 verschärft werden, womit die Kontrolle erst ab 16 Jahren erlaubt ist. Während er für Werbe-Deals bereits als alt genug gilt, bleibt der eigene Zugang zu Instagram vorerst untersagt.