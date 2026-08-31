oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Ronnie Foden

60.000 Euro Gehalt: 7-jähriger Promi-Sohn sucht Social-Media-Manager

Ronnie Foden mit Papa Phil
© Instagram
Ronnie Foden (7) hat Millionen Follower im Netz. Nun sucht der Sohn von Manchester-City-Star Phil Foden einen professionellen Social-Media-Manager.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Sohn von Manchester-City-Star Phil Foden hat sich bereits eine eigene Fan-Gemeinde aufgebaut. Fast vier Millionen Menschen folgen dem Siebenjährigen Ronnie Foden auf Instagram, rund 753.000 auf TikTok, zudem besitzt er einen eigenen YouTube-Kanal. Laut britischen Medienberichten soll ein gesuchter "Brand and Social Media Manager" seinen Auftritt weiter ausbauen und Werbe-Deals betreuen. Für die Stelle sei ein Jahresgehalt von rund 60.000 Euro vorgesehen.

Aufstieg nach dem Champions-League-Sieg

Bekannt wurde der Grundschüler nach Manchester Citys Champions-League-Sieg im Jahr 2023. Er feierte damals auf dem Rasen mit den Profis und erhielt von Fans den Spitznamen "El Wey". Daraufhin eröffneten Phil Foden und seine Partnerin eigene Kanäle für den Sohn. "Ich konnte es kaum glauben. Unter jedem Beitrag auf meinen Social-Media-Kanälen fragten die Leute nach Ronnie. Also dachte ich: Dann geben wir den Fans, was sie wollen, und erstellen einen Account für ihn. Und dann ist das Ganze explodiert", erklärte Foden. Inzwischen arbeitet der Siebenjährige mit Modemarken zusammen und wird von einer Agentur vertreten.

Phil und Ronnie Foden
Phil und Ronnie Foden © The FA via Getty Images

Auch interessant

Kylie Minogue knackt mit DIESEM Hit die Milliardenmarke

"Für alle(s) offen": DAS ist Simone Lugners Neuer

Summer-Closing für Mausi Lugner

Strikte Altersgrenzen für Online-Plattformen

Obwohl für Ronnie ein Manager gesucht wird, darf er sein Profil laut Gesetz nicht selbst führen. In Großbritannien ist ein eigener Account aktuell erst ab 13 Jahren möglich. Zudem sollen die Regeln für Minderjährige im Jahr 2027 verschärft werden, womit die Kontrolle erst ab 16 Jahren erlaubt ist. Während er für Werbe-Deals bereits als alt genug gilt, bleibt der eigene Zugang zu Instagram vorerst untersagt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Dolly Parton: Das war ihr letzter Wunsch

Stadionverbot für Kanye West in Russland

Dolly Parton: Ihr Farmhaus steht zum Verkauf

"Dawsons Creek"-Star Philipps: Gehirntumor!

60.000 Euro Gehalt: 7-jähriger Promi-Sohn sucht Social-Media-Manager

Kylie Minogue knackt mit DIESEM Hit die Milliardenmarke

Rumer Willis: Sorgerechtsstreit mit Ex eskaliert

Mette-Marit ist jetzt Königin

Hollywood im Anflug auf Venedig

Cruise & Hathaway zusammen in Fortsetzung von 90er-Hit