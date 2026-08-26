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"Dawsons Creek"-Star Philipps: Gehirntumor!

SR
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© WWD via Getty Images
Große Sorge um US-Star Busy Philipps: Die beliebte Schauspielerin hat überraschend enthüllt, dass sie sich einer schweren Operation unterziehen musste, um einen Gehirntumor entfernen zu lassen.
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Die US-amerikanische Schauspielerin Busy Philipps, die durch Hauptrollen in Kult-Serien wie Dawson’s Creek, Cougar Town weltberühmt wurde, hat mit einem privaten Geständnis die Öffentlichkeit erschüttert. In einem exklusiven Interview mit People sprach sie erstmals offen über eine schwere gesundheitliche Krise, die sich in den vergangenen Monaten hinter verschlossenen Türen abgespielt hat.

Tiefe Betroffenheit

Bei der sympathischen Moderatorin und Darstellerin wurde ein Tumor im Gehirn diagnostiziert, der eine rasche chirurgische Intervention erforderlich machte. Die Nachricht löste in der Filmbranche und unter ihren zahlreichen Fans tiefe Betroffenheit, aber auch große Erleichterung aus, da die Operation glücklicherweise erfolgreich verlaufen ist.

Die Entdeckung des Tumors kam für die vielbeschäftigte Schauspielerin völlig unerwartet, nachdem sie sich einem Ganzkörperscan und danach weiterer Bildgebung unterzogen hatte. Busy Philipps betonte, wie dankbar sie dem medizinischen Personal und ihren Ärzten für die hervorragende Betreuung und die erfolgreiche Durchführung der Operation sei.

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Botschaft an ihre Community

Philipps wolle ihre Reichweite nutzen, um das Bewusstsein für die Früherkennung von Gehirnerkrankungen zu schärfen. Die Schauspielerin betonte, dass viele Menschen dazu neigen, chronische Beschwerden wie Kopfschmerzen einfach als Stress abzutun – ein Fehler, der im schlimmsten Fall lebensgefährliche Konsequenzen haben kann.

Ein behutsamer Weg zurück

Nach der erfolgreichen Operation konzentriert sich Busy Philipps nun voll und ganz auf ihre vollständige Genesung. Der Heilungsprozess erfordert viel Geduld und Ruhe, weshalb sie sich eine temporäre Auszeit von den stressigen Dreharbeiten verordnet hat. Ihre Familie, enge Freunde und vor allem ihre Kinder sind in dieser Phase ihre wichtigste Stütze und geben ihr die nötige Kraft.

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