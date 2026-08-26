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Dolly Parton: Das war ihr letzter Wunsch

Dolly Parton
© Getty Images
Country-Star Dolly Parton wünschte sich vor ihrem Tod eine ganz schlichte letzte Ruhe. Das enthüllte ihr Neffe Bryan Seaver jetzt in einer emotionalen Videobotschaft.
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Dolly Parton starb am Dienstag in Nashville nach einem kurzen Kampf gegen Krebs. Bryan Seaver, der Sohn von Dollys Schwester Cassie Parton (75) und seit über zwei Jahrzehnten ihr Sicherheitschef, veröffentlichte die Videoansage, um die ihn die Sängerin bereits vor Jahren gebeten hatte. Darin berichtete er von einem Telefonat mit der Musikerin: "Dolly rief mich an und sagte, sie wolle in einem wunderschönen Bett aus flauschiger Baumwolle ruhen. Denn nach einem Leben in schweren Strasssteinen verdiene sie es endlich, bequem zu liegen und sich auszuruhen."

Persönliche Worte des langjährigen Begleiters

Der Neffe erinnerte sich daran, wie er als Kind Anfang der 80er-Jahre erstmals mit seiner Tante auf Tour ging. Er betonte, dass sie nicht nur ihrer Familie Türen öffnete, sondern Generationen von Musikern und Träumern: "Dolly war eine Farmerin, genau wie ihr Daddy. Er bestellte den Boden, sie pflanzte Lieder und Glück." Er zeigte sich überzeugt, dass Parton nun wieder mit ihrem Ehemann Carl Dean (†82) vereint sei, der im März 2025 gestorben war.

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Private Trauerfeier im engsten Familienkreis

Auf Wunsch von Dolly Parton wird in den kommenden Tagen im engsten Familienkreis eine kleine, private Trauerfeier stattfinden. Die Musikerin hinterlässt neben unsterblichen Liedern auch ein gewaltiges Vermögen. Das Magazin "Forbes" schätzte ihren Besitz zuletzt auf rund 500 Millionen Dollar. Diesen Reichtum verdiente sie unter anderem mit dem Freizeitpark Dollywood sowie ihrem Musikkatalog. Parton verkaufte weltweit mehr als 100 Millionen Tonträger und behielt die Rechte an ihren mehr als 3000 Songs weitgehend selbst.

Zukunft des gewaltigen Millionen-Erbes

Dolly Parton
Dolly Parton © Getty Images

Die Künstlerin spendete zudem als Philanthropin Millionen für Kinder, Bildung und Lesen, da ihr Vater Robert (†79) nie lesen und schreiben gelernt hatte. Am Ende ihres Lebens wollte sie jedoch keinen Prunk, sondern lediglich die flauschige Baumwolle für ihre letzte Ruhe. Ihr Neffe versprach: "Unsere Familie und das Team, dem sie ihr Vermächtnis anvertraut hat, werden mit aller Kraft dafür sorgen, dass ihr Geist für immer weiterlebt." Wer ihr Vermögen erbt, ist bislang ein Geheimnis, da keine Erben aus einem Testament oder einer gerichtlichen Nachlassakte bekannt sind und Parton keine eigenen Kinder hatte.

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