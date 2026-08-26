Unsterbliche Hits
Neuer Chart-Hype um Dolly Parton († 80)
Am Dienstag (25. August) verlor Dolly Parton († 80) im Vanderbilt-Ingram Cancer Center von Nashville ihren kurzen Kampf gegen Krebs. Jetzt erobert sie die Charts im Sturm. Platz 1 mit dem Album "The Very Best of Dolly Parton" und Platz 1 mit dem Kenny-Rogers-Duett "Islands in the Stream" bei den Singles. Dazu noch die Plätze 2 („Ultimate Dolly Parton") und 3 („Rockstar) bei den Alben, sowie 3 („Jolene“) und 5 („I Will Always Love You“) bei den Singles.
Auch interessant
Posthum fährt Dolly in Österreich die besten Chart-Platzierungen seit Jahren ein! Zu Lebzeiten gab es ja "nur" Platz 1 für "Islands in the Stream" (1983), Platz 5 für "9 to 5" (1981) und Platz 8 für Rockstar (2023).
Im globalen Digital Artist Ranking legt Dolly posthum fast im Stundentakt zu und hält mit Stand Mittwoch 13.30 Uhr schon Platz 4. Noch vor aktuellen Chart-Königinnen wie Olivia Rodrigo oder Taylor Swift. Da holt sie mit "Jolene" in 9 Ländern Platz 1, mit dem Austro-Hit "Islands in the Stream" in vier und mit dem Album "The Very Best of Dolly Parton" in gleich 11 Ländern.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden