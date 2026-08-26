Neuer Chart-Hype um Dolly Parton († 80)

Der Tod von Dolly Parton bewegt die Welt. Posthum stürmen ihre Hits jetzt die Charts. In Österreich ist sie mit dem Album The Very Best of Dolly Parton" und dem Kenny-Rogers-Duett "Islands in the Stream" auf Platz 1.

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Am Dienstag (25. August) verlor Dolly Parton († 80) im Vanderbilt-Ingram Cancer Center von Nashville ihren kurzen Kampf gegen Krebs. Jetzt erobert sie die Charts im Sturm. Platz 1 mit dem Album "The Very Best of Dolly Parton" und Platz 1 mit dem Kenny-Rogers-Duett "Islands in the Stream" bei den Singles. Dazu noch die Plätze 2 („Ultimate Dolly Parton") und 3 („Rockstar) bei den Alben, sowie 3 („Jolene“) und 5 („I Will Always Love You“) bei den Singles.

Größter Hit: Das Duett "Islands in the Stream" mit Kenny Rogers. © Amazon

Posthum fährt Dolly in Österreich die besten Chart-Platzierungen seit Jahren ein! Zu Lebzeiten gab es ja "nur" Platz 1 für "Islands in the Stream" (1983), Platz 5 für "9 to 5" (1981) und Platz 8 für Rockstar (2023).

Weltweite Trauer um Dolly Parton. © IMAGO/UPI Photo

Im globalen Digital Artist Ranking legt Dolly posthum fast im Stundentakt zu und hält mit Stand Mittwoch 13.30 Uhr schon Platz 4. Noch vor aktuellen Chart-Königinnen wie Olivia Rodrigo oder Taylor Swift. Da holt sie mit "Jolene" in 9 Ländern Platz 1, mit dem Austro-Hit "Islands in the Stream" in vier und mit dem Album "The Very Best of Dolly Parton" in gleich 11 Ländern.