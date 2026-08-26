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Royaler Paukenschlag

Harry und Meghan sind zurück in England

Prinz Harry und seine Meghan
© The David Foster Foundation via Getty Images
Prinz Harry und Herzogin Meghan sind mit ihren beiden Kindern dauerhaft in Großbritannien angekommen. Das Paar möchte künftig als Privatpersonen in England leben.
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Der Herzog und die Herzogin von Sussex sind am Mittwoch, den 26. August mit ihren Kindern Archie und Lilibet aus Kalifornien kommend in Großbritannien gelandet. Ein Sprecher des Paares erklärte dazu: "Das ist nichts, worüber wir kommentieren würden."

Neues Zuhause in den Cotswolds

Es wird erwartet, dass die Familie in einem privaten Anwesen außerhalb Londons in den Cotswolds leben wird. Archie und Lilibet sind dort bereits für eine Schule angemeldet, wobei das neue Schuljahr in der kommenden Woche starten soll. Bereits in der vergangenen Woche war berichtet worden, dass Harry und Meghan im August nach Großbritannien ziehen würden.

Keine Rückkehr zu royalen Pflichten

Eine Rückkehr zu ihren früheren royalen Aufgaben ist demnach nicht vorgesehen. Das Paar soll weiterhin als Privatpersonen und nicht arbeitende Mitglieder der Königsfamilie in Großbritannien leben. Harry und Meghan hatten sich Anfang 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgezogen und Großbritannien verlassen, ehe sie sich im März desselben Jahres in Kalifornien niederließen.

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König Charles III. und Königin Camilla
König Charles III. und Königin Camilla © Reuters

Information von König Charles III.

Auch König Charles III. soll über den geplanten Umzug informiert worden sein. Nach Angaben der BBC wurde der Monarch Anfang August, nur drei Tage vor der Öffentlichkeit, über die Pläne in Kenntnis gesetzt. Im Juli dieses Jahres besuchte die Familie den König bereits auf dessen Landsitz Highgrove, wobei der geplante Umzug bei diesem Treffen jedoch nicht thematisiert worden sein soll. Die Rückkehr der Sussexes erfolgt damit mehr als sechs Jahre nach ihrem Weggang aus Großbritannien.

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