Leopoldi in Klosterneuburg heuer besonders stark

Noch bis 16. November findet der Leopoldimarkt in Klosterneuburg statt. Im Herzen der Stadt warten rund 30 Vergnügungsbetriebe, 70 Marktstände, das traditionelle Fasslrutschen sowie das kirchliche Hochfest. Neu ist heuer das Kettenkarussell "Skyflyer“, das in 30 Meter Höhe entführt.

An "Leopoldi", am Landesfeiertag, dem 15. November, wird das Pontifikalamt mit Leopoldisegen in der Stiftskirche begangen. Der (W)Einzug lässt am Samstag anschließend die Winzerkultur hochleben. Dieses Wochenende herrscht in Klosterneuburg landesweit einzigartige Volksfeststimmung. Rathausplatz und Stiftsplatz sind mit Marktständen, Buden, Ringelspielen und zahlreichen weiteren Attraktionen belebt. Wer den Nervenkitzel sucht, ist in diesem Jahr beim 30 Meter hohen Kettenkarussell „Skyflyer“ genau richtig.

"Der stärkste Leopold ‒ Die stärkste Agnes

In der Leopoldi Festhalle – der Babenbergerhalle – gibt’s an allen vier Tagen Livemusik sowie edle Tropfen und Schmankerln von Klosterneuburgs Heurigen und Buschenschanken. Höhepunkte sind der Festeinzug mit Weinanstich am 15. November um 15:15 Uhr mit einem Konzert der Stadtkapelle, die "Audienz der Wilden Kaiser“ am Landesfeiertag ab 20:00 Uhr, sowie der erstmals stattfindende Wettbewerb "Der stärkste Leopold ‒ Die stärkste Agnes“ am 16. November um 12:00 Uhr, veranstaltet vom Klosterneuburger Kraftsportverein. Das Leopoldi Valedri – womit der letzte Tag gemeint ist – mit DJ Umami sorgt am Sonntag ab 15:00 Uhr für den perfekten Ausklang.

Kirchliches und traditionelles Hochfest

© Stadt Klosterneuburg

Im Stift Klosterneuburg wird der Todestag von Leopold III., seines Gründers, gebührend begangen. Am Feiertag selbst, dem 15. November, wird um 10 Uhr ein Pontifikalamt mit Zelebrant Erzabt Korbinian Birnbacher in der Stiftskirche mit anschließendem Leopoldisegen auf dem Stiftsplatz begangen. Am Sonntag, 16. November schließt die Ministrantenwallfahrt die kirchlichen Höhepunkte ab. Die Schädelreliquie des hl. Leopold, eingenäht in einer Replika des Erzherzogshutes, ist nur während Leopoldi, vom 13. bis 16. November täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr vor dem Verduner Altar zu sehen.

Gehört einfach dazu: das Fasslrutschen

© Stadt Klosterneuburg

Den besonderen Charme dieser Traditionsveranstaltung macht das weit über die Grenzen Klosterneuburgs hinaus bekannte "Fasslrutschen“ über das fünf Meter lange und vier Meter hohe "Tausendeimerfass“ im Binderstadl des Stiftes aus. Und am Dienstag, 18. November, findet von 7:00 bis 15:00 Uhr auf dem Rathausplatz der "Geschirrmarkt“ statt, der seit 1453 das Marktrecht besitzt und den traditionellen Abschluss der Leopoldi-Feierlichkeiten in Klosterneuburg bildet.