So STOLZ sind die Niederösterreicher

Am heutigen Dienstag fand in St. Pölten die Präsentation einer neuen Studie des IFDD-Instituts unter Federführung von Christoph Haselmayer zur Landesidentität Niederösterreichs statt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und VPNÖ-Landes-GF Matthias Zauner präsentierten die Ergebnisse.

Aus der Studie ging die zentrale Botschaft hervor, dass neun von zehn Landsleute stolz sind, in Niederösterreich zu leben. Das zeigt: Heimatverbundenheit ist keine Haltung von gestern, sie ist lebendiger denn je. Am kommenden Samstag ist in Niederösterreich Landesfeiertag. Der "Leopolditag“ ist fast allen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern ein Begriff. Ebenfalls ein klarer Beleg für das Selbstverständnis des Landes und seiner Landsleute ist die Tatsache, dass fast drei Viertel der Befragten Niederösterreich als eigenständig, unverwechselbar und stark wahrnehmen.

Persönliche Zugehörigkeit zu Niederösterreich

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betont im Hinblick auf den Landesfeiertag die tiefe Verbundenheit der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zu ihrer Heimat: "Der Landesfeiertag ist mehr als ein Datum im Kalender. Er ist ein Tag, der uns verbindet. Ein Tag, der uns an unsere starke Identität als Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher erinnert. Und diese Identität ist kein Produkt des Zufalls. Sie ist das Ergebnis von Jahrzehnten des Fleißes, der Verbundenheit, und des Willens, gemeinsam etwas aufzubauen. JA – ich bin stolz, in Niederösterreich zu leben. So empfinden auch neun von zehn Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Das ist für mich als Landeshauptfrau eine Bestätigung des blau-gelben Erfolgsmodells der letzten 80 Jahre und vor allem ein Antrieb, weiterhin konsequent für die beste Zukunft unserer Kinder zu arbeiten.“

Dialekt als Identitätsträger

Niederösterreich ist das größte Flächenbundesland Österreichs. Daraus resultieren natürliche Unterschiede im Sprachgebrauch. Die Dialekte Niederösterreichs sind der Klang des Bundeslandes und sie tragen Geschichte in sich. Deswegen sagen 93 Prozent der Befragten: Unsere Dialekte sind ein wichtiger Teil unserer Identität.

IFDD-Gründer und Geschäftsführer Christoph Haselmayer präsentierte die Detailergebnisse: "Unsere Umfrage belegt, dass die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sich mit dem Land identifizieren können. Neun von zehn Befragten sind stolz, in Niederösterreich zu leben. Aufgrund der regionalen Vielfältigkeit sind die Landsleute besonders mit ihrem Viertel, aber auch mit den Landesfarben verbunden. Zur niederösterreichischen Landesidentität gehört insbesondere auch der Landesfeiertag am 15. November - 91 Prozent sind mit dem Leopolditag vertraut und empfinden ihn als landesspezifischen Feiertag. Für mich zeigt die Umfrage vor allem eines: das persönliche Zugehörigkeitsgefühl zu Niederösterreich ist kein Produkt vergangener Tage, sondern aktueller denn je."