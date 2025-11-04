Leopoldi in Klosterneuburg wird heuer besonders stark

Von 13. bis 16. November findet der Leopoldimarkt 2025 statt. Im Herzen der Stadt warten rund 30 Vergnügungsbetriebe, 70 Marktstände, das traditionelle Fasslrutschen sowie das kirchliche Hochfest. Neu ist heuer das Kettenkarussell „Skyflyer“, das in 30 Meter Höhe entführt.

Am Landesfeiertag, dem 15. November, wird das Pontifikalamt mit Leopoldisegen in der Stiftskirche begangen. Der (W)Einzug lässt am Samstag die Winzerkultur hochleben. An vier Tagen im November herrscht in Klosterneuburg landesweit einzigartige Volksfeststimmung. Rathausplatz und Stiftsplatz werden ab Donnerstag, 13. November, mit Marktständen, Buden, Ringelspielen und zahlreichen weiteren Attraktionen belebt. Für Kinder und Jugendliche findet an diesem Tag der Leopoldi Kindernachmittag statt mit ermäßigten Fahrpreisen bei den Vergnügungsbetrieben und Preisnachlässen bei der Gastronomie. Wer den Nervenkitzel sucht, ist in diesem Jahr beim 30 Meter hohen Kettenkarussell "Skyflyer“ genau richtig.

© Stadt Klosterneuburg / Lutz

In der Leopoldi Festhalle – der Babenbergerhalle – gibt’s an allen vier Tagen Livemusik sowie edle Tropfen und Schmankerln von Klosterneuburgs Heurigen und Buschenschanken. Höhepunkte sind die "Boring Blues Band“ am Donnerstag in der Halle, der Festeinzug mit Weinanstich am 15. November um 15.15 Uhr mit einem Konzert der Stadtkapelle, die "Audienz der Wilden Kaiser“ am Landesfeiertag ab 20:00 Uhr, sowie der erstmals stattfindende Wettbewerb "Der stärkste Leopold ‒ Die stärkste Agnes“ am 16. November um 12:00 Uhr, veranstaltet vom Klosterneuburger Kraftsportverein. Das Leopoldi Valedri – womit der letzte Tag gemeint ist – mit DJ Umami sorgt am Sonntag ab 15.00 Uhr für den perfekten Ausklang.

© Stadt Klosterneuburg / Zibuschka

Kirchliches und traditionelles Hochfest

Im Stift Klosterneuburg wird der Todestag von Leopold III., seines Gründers, gebührend begangen. Die Feierlichkeiten beginnen bereits am Sonntag, 9. November mit der Männerwallfahrt. Am Feiertag selbst, dem 15. November, wird um 10 Uhr ein Pontifikalamt mit Zelebrant Erzabt Korbinian Birnbacher in der Stiftskirche mit anschließendem Leopoldisegen auf dem Stiftsplatz begangen. Am Sonntag, 16. November, schließt die Ministrantenwallfahrt die kirchlichen Höhepunkte ab. Die Schädelreliquie des hl. Leopold, eingenäht in einer Replika des Erzherzogshutes, ist nur während Leopoldi, vom 13. bis 16. November täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr vor dem Verduner Altar zu sehen.

© Kathbild.at / Franz Josef Rupprecht

Fasslrutschen

Den besonderen Charme dieser Traditionsveranstaltung macht naturgemäß das weit über die Grenzen Klosterneuburgs hinaus bekannte "Fasslrutschen“ über das fünf Meter lange und vier Meter hohe "Tausendeimerfass“ im Binderstadl des Stiftes aus. Gegen eine Spende können sich alle ihre Portion Glück sichern. Die kompletten Einnahmen der Aktion kommen dem Verein "Ein Zuhause für Straßenkinder“ zugute.

Geschirrmarkt

Am Dienstag, 18. November, schließlich findet von 7:00 bis 15:00 Uhr auf dem Rathausplatz der "Geschirrmarkt“ statt, der seit 1453 das Marktrecht besitzt und den traditionellen Abschluss der Leopoldi-Feierlichkeiten in Klosterneuburg bildet.