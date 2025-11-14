Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Premiere für ersten Kinder-Landesfeiertag
© NLK Filzwieser

blau-gelb

Premiere für ersten Kinder-Landesfeiertag

14.11.25, 10:20
Teilen

Morgen, Samstag, am 15. November, findet erstmals der Kinder-Landesfeiertag in Niederösterreich statt. Dabei wird u.a. das KinderKunstLabor in St. Pölten zum Erlebnisort für Kinder und Familien. 

Ein ganzer Tag zum Forschen, Ausprobieren, Zuhören, Mitreden und Kreativsein mit einem vielfältigen Programm - von Workshops über Lesungen bis hin zu spielerischen Entdeckungsreisen - wartet morgen beim ersten Kinder-Landesfeiertag in Niederösterreich auf die Familien.

"Kinder sind Zukunft unseres Landes"

Premiere für ersten Kinder-Landesfeiertag
© NLK Pfeffer

"Am Kinder-Landesfeiertag feiern wir nicht nur unsere Geschichte, sondern vor allem unsere Zukunft - unsere Kinder“, unterstreicht Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) die Bedeutung dieser Premiere und sagt: "Ich lade alle herzlich ein, unser Leopoldifest mitzufeiern.“ Man habe den Kinder-Landesfeiertag ins Leben gerufen, um den Kindern und Jugendlichen in Niederösterreich zu zeigen, "eure Meinung zählt, eure Ideen sind wichtig und ihr habt eine Stimme“, erklärt Mikl-Leitner. Das KinderKunstLabor sei dafür der perfekte Ort: "Es ist europaweit einzigartig, weil Kinder hier nicht nur Besucherinnen und Besucher sind, sondern selbst mitgestalten dürfen. Ein Haus von Kindern – für Kinder.“

Gemeinschaft spürbar machen

Ziel des Kinder-Landesfeiertags sei vor allem, Gemeinschaft spürbar zu machen. "Wir möchten unseren Kindern zeigen, dass Niederösterreich so lebens- und liebenswert ist, weil wir aufeinander hören, gemeinsam wachsen und Neues schaffen. Und ich wünsche mir, dass unsere Kinder gerade am Kinder-Landesfeiertag spüren, dass sie Teil dieser großen, starken Gemeinschaft sind.“ Ein besonderes Programm-Highlight des ersten Kinder-Landesfeiertages wartet am Nachmittag auf die Kinder. Sie können um 15 Uhr 30 im KinderKunstLabor sowohl die Landeshauptfrau als auch Kinderbuchautor Thomas Brezina persönlich treffen. Bereits davor wird Thomas Brezina um 14 Uhr im Museum Niederösterreich aus seinem Buch "Tiger-Team: Der Fluch des Pharao“ lesen und anschließend eine Signierstunde geben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden