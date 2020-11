Corona-Explosion: Wo die ärgsten Hotspots sind

Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg haben die meisten Corona-Fälle.

Gestern wurden 9.262 neue Coronavirusfälle in Österreich verzeichnet. Darin enthalten sind auch Nachmeldungen. Das heißt, dass die Angaben über Neuinfektionen in den vergangenen Tagen zu gering waren. Der Wochenschnitt dürfte bereits klar über 7.000 Fällen liegen und übersteigt damit in naher Zukunft die Spitalskapazitäten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Österreich liegt laut Ages derzeit bei 532. Deutschland und die EU schalten ab einer 50er-Inzidenz auf Rot. Gestern mussten zudem 129 zusätzliche Spitalspatienten -41 auf die Intensivstation -aufgenommen werden. 44 Menschen verstarben an den Folgen ihrer Covid-19-Erkrankung. Die Positivitätsrate liegt derzeit österreichweit bei 24,23 Prozent. Von der WHO werden 5 Prozent als rote Linie angegeben.

Die höchste Fallzahl pro Kopf haben mit einer 7-Tage-Inzidenz von 797 derzeit Oberösterreich, Vorarlberg (742) und Tirol mit 691.

Sechs Bezirke liegen seit Tagen deutlich über 1.000 in der Wochen-Inzidenz. Oberösterreichs Rohrbach liegt etwa bereits bei 1.533,3, Schwaz in Tirol bei 1.229,7 und Urfahr bei 1.162.

Warum das Coronavirus in Bezirken so explodierte

Warum aber explodierte das Infektionsgeschehen in einigen Bezirken? Mehrere Bezirke, wie Schwaz oder Rohrbach, leuchteten bereits im Oktober klar rot, wurden aber von der Ampel lang nicht auf Rot gestellt. Im Tiroler Schwaz (inkl. Zillertal) wurden bereits im Sommer feuchtfröhliche Lokalrunden gemeldet. Das Infektionsgeschehen dürfte sich aber unbemerkt verbreitet haben. Zudem wurde im Sommer nicht ausreichend getestet.