Ungar Wendet: Tödlicher Unfall
Ungar wollte wenden: Ein Toter bei Crash auf Bundesstraße

03.03.26, 08:52 | Aktualisiert: 03.03.26, 10:39
Das Wendemanöver eines 47-jährigen Autolenkers aus Ungarn hat am Montagabend auf der B3 in Luftenberg im oberösterreichischen Bezirk Perg einen Unfall nach sich gezogen, bei dem er selbst getötet wurde. 

Laut Polizei wendete der Ungar seinen Pkw. Ein 46-jähriger Einheimischer, der Richtung Mauthausen unterwegs war, konnte dem quer stehenden und auf die Gegenfahrbahn zurücksetzenden Fahrzeug des Ungarn nicht mehr ausweichen, sodass es zur tödlichen Kollision kam.

Der 47-Jährige konnte vom Notarzt reanimiert werden und wurde ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht. Dort starb er jedoch wenige Stunden später. Der 46-jährige Lenker wurde bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung ebenfalls ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

