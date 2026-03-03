Stallgebäude ging in Flammen auf

Das Gebäude brannte lichterloh. Laut Einsatzkräften bestand Gefahr für den ganzen Ort.

Salzburg. Die brenzligen Szenen ereigneten sich am Dienstag in der Früh in Uttendorf (Pinzgau). Gegen 5 Uhr ging mitten am Dorfplatz der Stall eines Bauernhauses in Flammen auf.

Die Florianis bekämpften die Flammen. © FF Uttendorf

Tiere gerettet

Der Landwirt konnte mit Hilfe der Feuerwehr noch seine Kühe und Kälber ins Freie retten, einige Hühner dürften bei dem Brand aber ums Leben gekommen sein. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und umliegende Gebäude verhindern. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ursache für das Feuer aufgenommen.

Laut Feuerwehr befand sich der Brand am frühen Vormittag unter Kontrolle. Zunächst habe aber Gefahr für den ganzen Ort bestanden. Deswegen wurde Alarmstufe 4 ausgelöst. Die Ortsdurchfahrt wurde für den Einsatz gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet. Am Vormittag wurde der Heustock des Stalls mit schwerem Gerät ausgeräumt. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.