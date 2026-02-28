Alles zu oe24VIP
Haag am Hausruck
Nach Kollision

84-Jähriger stirbt bei Pkw-Überschlag

28.02.26, 09:40
Bei einem Verkehrsunfall auf der Gaspoltshofener Landesstraße ist am Freitagnachmittag ein 84-jähriger Lenker aus dem Bezirk Grieskirchen gestorben.

Der Mann war mit seinem Pkw aus dem Ortsgebiet von Haag am Hausruck (Bezirk Grieskirchen) kommend in Richtung Rottenbach abgebogen. Zeitgleich fuhr ein 54-jähriger Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck in Richtung Haag. Die beiden Autos kollidierten, der Wagen des 84-Jährigen, der nicht angeschnallt war, überschlug sich.

Der Mann verstarb trotz Reanimation noch an der Unfallstelle.

Der 54-Jährige und seine 53-jährige Frau, die im Wagen mitgefahren war, wurden leicht verletzt ins Krankenhaus Ried gebracht, teilte die Polizei mit.

