Katzen gerettet
In Leoben

Feuerwehr rettet zwei Katzen aus Brandwohnung

28.02.26, 09:37
Das Feuer entstand durch einen unsachgemäß geladenen Akkumulator. Es gab keine Verletzten.

Leoben. Die Feuerwehr hat am Freitagabend in Leoben zwei Katzen aus einer stark verrauchten Wohnung eines Mehrparteienhauses gerettet. Der Brand war rasch gelöscht, ersten Erkenntnissen zufolge dürfte er durch einen unsachgemäß aufgeladenen Akkumulator entstanden sein. In der Wohnung entstand erheblicher Schaden, verletzt wurde niemand.

 

Die Feuerwehrleute wurden gegen 19.40 Uhr zum Einsatzort gerufen. Dort wurden sie vor dem Gebäude von der 42-jährigen Wohnungsbesitzerin empfangen, die sich ins Freie gerettet hatte. Die anderen Bewohner wurden angewiesen, in ihren Unterkünften zu bleiben und sich an geöffnete Fenster zu begeben. Beim Eindringen in die Brandwohnung unter schwerem Atemschutz stieß die Feuerwehr auf die beiden Katzen. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Gebäude mithilfe von Druckbelüftung rauchfrei gemacht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

