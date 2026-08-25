Harry & Meg: Darum keine Einladung zu Weihnachten

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Das traditionelle Weihnachtsfest der britischen Königsfamilie auf Schloss Sandringham könnte in diesem Jahr ohne Prinz Harry und Herzogin Meghan stattfinden. Berichten zufolge steht eine Einladung für das im US-Exil lebende Paar keineswegs fest, da die königliche Familie Geschlossenheit demonstrieren will.

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Das britische Königshaus bereitet sich auf die anstehenden Feiertage vor, doch im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen einmal mehr die tiefen Gräben innerhalb der Familie. Wie der britische "Mirror" berichtet, ist eine Einladung für Prinz Harry und Herzogin Meghan Markle zum traditionellen Weihnachtsfest auf dem königlichen Landgut Sandringham in Norfolk alles andere als gesichert. Die königliche Familie, oft auch als "Die Firma" bezeichnet, wolle sich bei diesem wichtigen Anlass als geschlossene Einheit präsentieren – und das offenbar ohne die Sussexes.

Demonstration der geschlossenen Einheit

Das alljährliche Treffen in Sandringham gilt als einer der wichtigsten Termine im royalen Kalender, bei dem die engsten Familienmitglieder zusammenkommen, um gemeinsam die Feiertage zu verbringen und den traditionellen Gang zur Kirche am ersten Weihnachtstag zu absolvieren.

Charles und Co 2025 zu Weihnachten © Getty Images

Hinter den Mauern des Buckingham Palace wird die Strategie der feierlichen Geschlossenheit rigoros verfolgt. Nach den turbulenten Jahren, die von öffentlichen Vorwürfen, Enthüllungsbüchern und TV-Dokumentationen geprägt waren, möchte der Palast Stabilität signalisieren. Besonders in Zeiten, in denen sich führende Mitglieder der Familie gesundheitlichen Herausforderungen stellen mussten, hat die Demonstration von Einigkeit oberste Priorität:

Fokus auf die arbeitenden Royals: Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten sollen jene Mitglieder stehen, die die Krone aktiv im Alltag vertreten.

Keine Ablenkung durch Nebenschauplätze: Eine Anwesenheit von Harry und Meghan würde laut Experten unweigerlich die Aufmerksamkeit der Medien auf das familiäre Drama lenken.

Ruhe für den Monarchen: König Charles III. soll die Feiertage im Kreis seiner engsten Unterstützer verbringen können, um Kraft für die anstehenden Aufgaben zu tanken.

Ausschluss aus dem Familienkreis

Seit ihrem offiziellen Rückzug aus der ersten Reihe der Königsfamilie im Jahr 2020 haben Harry und Meghan kein gemeinsames Weihnachten mehr mit den Royals in Sandringham verbracht. Die anhaltende Funkstille, insbesondere zwischen Prinz Harry und seinem Bruder Prinz William, macht eine kurzfristige Annäherung an den Feiertagen äußerst unwahrscheinlich.

Insider berichten, dass vor allem Prinz William und Prinzessin Kate großen Wert darauf legen, dass die Feiertage im Kreis ihrer Kinder harmonisch und ohne Spannungen ablaufen. Ein plötzliches Erscheinen der Sussexes würde die ohnehin fragile Balance innerhalb der Familie gefährden.

Schwieriger Weg zurück

Obwohl Prinz Harry in der Vergangenheit oft betont hat, wie sehr er die alten britischen Weihnachtstraditionen vermisse, scheint der Weg zurück in den Kreis der Familie vorerst blockiert zu sein. Die endgültige Gästeliste für Sandringham wird wie üblich unter Verschluss gehalten, doch die Zeichen stehen eindeutig auf Distanz.