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Silberhochzeit

Mette-Marit & Haakon: 25 Jahre Eheglück

Ein Mann und eine Frau stehen nebeneinander in einem Garten vor einer grünen Hecke.
© Det kongelige hoff/Instagram
Die Veröffentlichung des privaten Porträts erfolgt inmitten einer Phase schwerer familiärer und gesundheitlicher Belastungen für die norwegische Monarchie. Mit der Aufnahme setzt das Paar ein bewusstes Signal der Zuversicht für die Zukunft des Landes.
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Anlässlich ihres fünfundzwanzigsten Hochzeitstages hat der norwegische Königshof ein bisher unveröffentlichtes Foto des Kronprinzenpaares Mette-Marit und Haakon auf Instagram geteilt. Das Bild wird in Norwegen als wichtiges Zeichen der Beständigkeit und des Zusammenhalts in einer für die Königsfamilie äußerst herausfordernden Zeit wahrgenommen.

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Ein sommerliches Porträt im Grünen

Das neue Foto zeigt das norwegische Kronprinzenpaar in einer entspannten, natürlichen Umgebung im Grünen. Beide tragen sommerliche und leichte Farben, die eine gewisse Unbeschwertheit ausstrahlen sollen. Kronprinz Haakon präsentiert sich in einer Kombination aus einer dunklen Hose und einem hellblauen Hemd, während Kronprinzessin Mette-Marit in einem limettenfarbenen Oberteil zu sehen ist.

Abgerundet wird das Erscheinungsbild der Kronprinzessin durch einen weißen, langen Rock, der mit zarten Stickereien verziert ist. Diese Stickereien greifen farblich das Blau von Haakons Hemd auf, was die visuelle Harmonie des Paares unterstreicht. Flache, beigefarbene Ballerinas vervollständigen den zurückhaltenden, aber eleganten Kleidungsstil der Prinzessin.

Offizielle Glückwünsche des Königshofes

Der norwegische Palast begleitete die Veröffentlichung des Bildes auf der Social-Media-Plattform Instagram mit einer offiziellen Gratulation. In dem Beitrag wird an die feierliche Trauung erinnert, die vor genau fünfundzwanzig Jahren, am fünfundzwanzigsten August des Jahres zweitausendeins, in der Domkirche von Oslo stattfand.

In der emotionalen Botschaft des Hofes heißt es wörtlich: "Herzlichen Glückwunsch zum silbernen Hochzeitsjubiläum an das Kronprinzenpaar! Heute vor 25 Jahren, am 25. August 2001, gaben sich Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit in der Osler Domkirche das Ja-Wort. 25 Jahre voller Liebe, Familie und gemeinsames Leben."

Drogen-Entzug für Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby
Mette-Marit mit Sohn Marius Borg Høiby. © Getty Images

Belastende Monate für das Kronprinzenpaar

Die Feierlichkeiten zur Silberhochzeit fallen in eine Phase, die von schweren persönlichen und gesundheitlichen Rückschlägen geprägt ist. Besonders die Gesundheit der Kronprinzessin stand in den vergangenen Monaten im Fokus der Öffentlichkeit, nachdem sie sich aufgrund ihrer chronischen Erkrankung einer Lungentransplantation unterziehen musste. Der Eingriff liegt erst wenige Wochen zurück, weshalb die sommerliche Aufnahme auch als positives Zeichen für ihre fortschreitende Genesung gedeutet wird.

Neben den gesundheitlichen Sorgen um Mette-Marit musste die Familie zuletzt auch die juristischen Auseinandersetzungen und die Verurteilung von Marius Borg Høiby, dem Sohn der Kronprinzessin aus einer früheren Beziehung, bewältigen. Diese Affäre hatte in den vergangenen Wochen für erhebliche Unruhe im norwegischen Königshaus gesorgt und das Ansehen der Familie in der Bevölkerung auf eine harte Probe gestellt.

König Harald V. von Norwegen in Uniform mit Orden und Schärpe, stehend mit Gehhilfe.
König Harald von Norwegen. © APA/AFP/NTB/RODRIGO FREITAS

Sorge um König Harald überschattet Jubiläum

Zu den familiären Belastungen gesellt sich zudem die anhaltende Sorge um den Gesundheitszustand von König Harald. Der norwegische Monarch musste erst kürzlich wieder im Krankenhaus behandelt werden, was die Sorgen der norwegischen Bevölkerung weiter vergrößerte. Der Palast gab jedoch bekannt, dass sich der Zustand des Königs mittlerweile stabilisiert habe.

Trotz dieser vielschichtigen Krisen vermittelt das neue Foto von Mette-Marit und Haakon eine spürbare Leichtigkeit und Aufbruchsstimmung. Die Botschaft des Bildes scheint klar zu sein: Das Kronprinzenpaar steht auch nach fünfundzwanzig gemeinsamen Jahren und trotz aller schweren Prüfungen fest zusammen und blickt geschlossen in die Zukunft.

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