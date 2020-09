Kurz & Kogler gemeinsam beim Heurigen

Bei Aperol und Spritzer wurden aktuelle politische Themen besprochen.

Auch Politiker dürfen mal entspannen, auch wenn selbst hier die Arbeit nicht ausgeklammert werden kann. Nach Bundespräsident Alexander Van der Bellen und den Sozialpartnern Wolfgang Katzian und Harald Mahrer, war dieses Mal Vizekanzler Werner Kogler an der Reihe. Der Grünen-Chef besuchte gemeinsam mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) einen Heurigen. Bei einem Spritzer und einem Aperol ließen die beiden ganz entspannt die durchaus trubulenten politischen Geschehnisse der vergangenen Monate Revue passieren und besprachen wie es weiter gehen soll.

"Gemeinsam mit Bundeskanzler Sebastian Kurz konnte ich in angenehmer Atmosphäre auf die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten, die für uns alle zweifelsfrei herausfordernd waren, zurückblicken und auch über den bevorstehenden Herbst sprechen", schrieb Kogler auf Facebook. Wie es heißt, wurden unter anderem die weitere Bewältigung der Corona-Krise, sowie die daraus resultierenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten besprochen. "Wir wollen uns aus der Krise rausinvestieren, insbesondere mit Investitionen in Klima- und Umweltschutz", so die Ansage des Vizekanzlers.