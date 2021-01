In meiner Familie sind Gesundheitsberufe sehr stark verankert und aufgrund meiner Vorerkrankungen werde ich mich impfen lassen", erzählt FPÖ-Chef Norbert Hofer bei Fellner! LIVE.

FPÖ-Chef Norbert Hofer lässt im Interview mit oe24.TV (Ausstrahlung heute um 21 Uhr bei FELLNER! LIVE) mit einer überraschenden Aussage aufhorchen: "Ich werde mich impfen lassen."Hofer weiter: "Wir haben in der Familie über das sehr, sehr viel gesprochen. In meiner Familie sind Gesundheitsberufe sehr stark verankert. Meine Frau ist Altenpflegerin, meine Tochter ist in der Ausbildung für einen Gesundheitsberuf. Aus dieser Überlegung heraus und aufgrund meiner Vorerkrankungen werde ich mich impfen lassen."Das ganze Interview sehen Sie mit oe24plus. Jetzt gleich anmelden!