In der FPÖ ringen immer mehr Lager miteinander. Dabei ist der Kurs von FPÖ-Klubchef Herbert Kickl immer umstrittener.

Dass mehrere FPÖ-Bezirksorganisationen zur Anti-Masken-Demo am Heldenplatz aufgerufen hatten und damit auch an der gleichen Demo teilnahmen wie Gottfried Küssel und Martin Sellner, dürfte in der FPÖ nur in sehr bedingtem Ausmaß für ­Widerstand sorgen.Größer ist da schon der Wirbel um den „Anti-alles"-Kurs von Klubchef Herbert Kickl. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht bald als Narrensaum wahrgenommen werden", argumentieren Blaue bereits intern.