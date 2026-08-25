Prinz Harry sucht  Verbündete gegen William

Prinz Harry und seine Frau Meghan kehren nach sechs Jahren zurück nach England. Das Comeback entfacht einen Streit in der High Society zwischen rivalisierenden Lagern.

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Schon diesen Monat ziehen die Sussexes wieder auf die Insel. Bei einer für Montag geplanten Feier könnten die Heimkehrer erstmals wieder auf alte Kontakte treffen. Das Event lockt Prominente wie Regisseur Guy Ritchie an, der der Herzogin ein Filmangebot gemacht haben soll. Auch der Musiker James Blunt, ein früherer Weggefährte aus Armeezeiten, steht auf der Gästeliste. Das Paar verbrachte zuletzt bereits Zeit in dessen Anwesen auf Ibiza. Für den royalen Rückzug auf dem Land bietet zudem der Großgrundbesitzer Nicholas Johnston eine Möglichkeit an.

Prinz Harry sucht alte Verbündete

Seit der Auswanderung nach Kalifornien hat sich der Prinz von früheren Weggefährten der Eliteschule Eton und dem Militär distanziert. Stattdessen baute das Paar Kontakte zu US-Größen wie Tyler Perry und Oprah Winfrey auf. Nun könnten vertraute britische Gesichter helfen, ein eigenes Netzwerk aufzubauen. Dazu zählt Schul- und Jugendfreund Arthur Landon, der einst mit einem Millionenvermögen als reichster junger Mann des Landes galt und den Junggesellenabschied organisierte. Auch Mark Dyer, der frühere Vertraute von König Charles, gilt seit dem Tod von Prinzessin Diana als wichtige Vaterfigur. Im Familienkreis halten Prinzessin Eugenie und ihr Mann Jack zu den Ausgewanderten, mit denen sie Nachbargrundstücke in Portugal teilen. Weitere Unterstützung kommt von Harrys ehemaliger Nanny sowie seinen Tanten mütterlicherseits.

Prinz Harry und Oprah Winfrey © PA Images via Getty Images

Prinz Harry trifft auf Williams Lager

Prinz William und David Beckham © Getty Images

Dem gegenüber steht das Lager um Thronfolger William, das in Großbritannien fest verankert ist. Viele frühere Weggefährten haben sich nach dem Zerwürfnis der Brüder auf die Seite des künftigen Königs geschlagen. Als zentrale Figur gilt Thomas van Straubenzee, den Harry einst als eigentlichen Trauzeugen bei Williams Hochzeit bezeichnete. Neben ihm unterstützen einflussreiche Persönlichkeiten wie Milliardär Hugh Grosvenor, der Duke of Westminster, sowie Sportstars wie David Beckham und Roger Federer das Lager des Thronfolgers. Damit steht die britische Oberschicht vor der Entscheidung zwischen zwei Lagerseiten.