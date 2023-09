Trank Bier bei US Open auf ex: 'Beer Girl' sorgt erneut für Staunen

Lucky erlangte 2021 während des U.S. Open Tennis Turniers Berühmtheit.

Das weltweit bekannte "Biermädchen" hat erneut für Schlagzeilen gesorgt, diesmal auf dem Spielfeld statt auf dem Tennisplatz. Ein leidenschaftlicher Jets-Fan in der Tribüne konnte nicht widerstehen und forderte Lucky zu einem Trinkduell heraus - und musste sich geschlagen geben.

Hier das Video

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Megan Lucky (@meglucky53)

Lucky erlangte 2021 während des U.S. Open Tennis Turniers Berühmtheit. Als sie auf dem Jumbotron während des Spiels zwischen Felix Auger-Aliassime und Roberto Bautista Agut auftauchte, griff sie zu einem Bier und leerte es vor begeistertem Publikum in einem Zug.

Obwohl "Beer Girl" in diesem Jahr nicht auf dem Jumbotron bei den U.S. Open zu sehen war, betonte sie auf Instagram, dass dieser Teil von ihr bleibt und sie ihre lebensfrohe Energie vielleicht bald in eine andere Sportart einbringt.