NFL-Spiel wird mit Toy Story-Figuren live animiert

Toy Story-Figuren werden am Spielfeldrand stehen, und kinderfreundliche Ansager werden das Spiel erklären.

Die NFL verfolgt einen spielerischen Ansatz, um ein junges Publikum anzusprechen, und hat sich mit Disney+ zusammengetan, um ein einzigartiges Erlebnis zu schaffen.

Neue Idee

Am 1. Oktober wird das Spiel zwischen den Atlanta Falcons und den Jacksonville Jaguars sowohl auf ESPN+ als auch auf Disney+ gestreamt. Die Disney-Version wird eine vollständig animierte Live-Nachbildung des Spiels im Toy-Story-Universum bieten, bei der modernste Tracking-Technologie zum Einsatz kommt, um das Spielgeschehen mit einer kurzen Verzögerung zu animieren.



Toy Story-Figuren werden am Spielfeldrand stehen, und kinderfreundliche Ansager werden das Spiel erklären. Außerdem wird Duke Caboom, der in Toy Story 4 spricht, in der Halbzeitshow einen Stunt vorführen.