Dank dieser Forschung könnten Menschen bald 'unsterblich' werden

Dank spanischen Quallenforschern könnten Menschen bald „unsterblich“ werden. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg.

Dank einer Gruppe von Wissenschaftlern könnte das Geheimnis des unsterblichen Lebens einen Schritt näher rücken. Ein Team der Abteilung für Biochemie und Molekularbiologie an der Universität von Oviedo in Spanien hat eines der einzigen Lebewesen auf der Erde untersucht, das fast als "unsterblich" eingestuft werden kann.

Die Unsterbliche Qualle, besser bekannt als Turritopsis Dohrnii, hat die Fähigkeit, nach Belieben vom Erwachsenen- in das Larvenstadium zurückzuwechseln. Unsterblich ist sie nur vom Alterungsprozess, Krankheiten und natürliche Feinde können dem Tier sehr wohl Schaden zufügen. Sie hat jedoch die Fähigkeit den Alterungsprozess umzukehren um so lange zu leben wie sie will.

Die Wissenschaftler nahmen die unsterbliche Qualle und verglichen sie mit einem fast exakten Quallen-Cousin. Sie sequenzierten die Genome und schafften es, genau den Teil der DNA zu isolieren, den die alterslose Qualle - auch bekannt als Metazoen - verwendet, um sich in eine sehr junge Version ihrer selbst zurück zu verwandeln.

Es ist ihnen auch gelungen, Teile der DNA zu finden, die denen des Menschen ähneln, was bedeutet, dass sie eines Tages - in vielen Jahrzehnten - möglicherweise dazu verwendet werden könnten, die Alterung beim Menschen umzukehren oder zur Heilung vieler Krankheiten beizutragen, die im Moment nicht heilbar sind.