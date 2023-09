Ehefrau von 'El Chapo' aus Haft entlassen

Coronel wurde im November 2021 zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt und äußerte bei ihrer Verurteilung tiefe Reue für ihre Verwicklung mit Guzman und dem Sinaloa-Kartell.

Emma Coronel Aispuro, die Ehefrau des mexikanischen Drogenbosses Joaquin "El Chapo" Guzman, ist aus einem US-Gefängnis entlassen worden, nachdem sie fast zwei Jahre wegen Drogenhandels und Geldwäsche abgesessen hatte.

Lange Haft

Coronel wurde im November 2021 zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt und äußerte bei ihrer Verurteilung tiefe Reue für ihre Verwicklung mit Guzman und dem Sinaloa-Kartell.

Sie wurde am 13. September 2023 aus der Haft entlassen und in einer Resozialisierungseinrichtung in Long Beach, Kalifornien, untergebracht. El Chapo verbüßt eine lebenslange Haftstrafe im Supermax-Gefängnis von Colorado, nachdem er 2019 wegen Beteiligung an einem kriminellen Unternehmen, Drogenhandel und Schusswaffen verurteilt worden war.