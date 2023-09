Der Ibiza-Lockvogel ist enttarnt. Bei der Dame handelt es sich um Una Saukuma aus Lettland. Was bisher alles über die 40-Jährige Frau bekannt ist.

Im Ibiza-Video, welches die schwarz-blaue Koalition sprengte, waren der damalige FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache mit dem seinerzeitigen FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus in einer Villa auf der spanischen Ferieninsel mit einer vermeintlichen Oligarchen-Nichte zu sehen.

Lockvogel enttarnt

Und eben genau diese Ibiza-Oligarchin soll nun enttarnt worden sein. Die Plattform EU-Infothek von Gert Schmidt enthüllt die Identität des Strache-Lockvogels. Hinter der als Alyona Makarova auftretende Dame steckt die Lettin Una Saukuma. Laut EU-Infothek ist sie aktuell 40 Jahre alt. Unbeantwortet bleibt die Frage, wie sie mit Hessenthaler in Kontakt kam.

Bei FELLNER! LIVE erklärte Gert Schmidt von der EU-Infothek, dass er in den letzten Jahren immer wieder Hinweise aus der Leserschaft bekommen habe, die schlussendlich aber nicht zur Enttarnung der Ibiza-Oligarchin geführt haben. "Bereits vor etwa 2 Jahren hat das BKA im Zuge einer Zeugeneinvernahme den Portier jenes Hauses, in dem Julian Hessenthaler ein Apartment hatte. (.....) Und dort fand sich eine Post aus Riga. Es waren auch Adressen und Namen dabei. Dem BKA ist dieser Spur nachgegangen, aber ziemlich erfolglos". Auch andere Medien hatten weitreichende Nachforschungen in Riga angestellt, konnten jedoch nie beweisen, dass es sich bei der Dame um den Ibiza-Lockvogel handelte. "Dieser Nachweis ist der Pass und der Führerschein", so Schmidt.

Bereits vor wenigen Wochen hatte die Staatsanwaltschaft Wien das Verfahren gegen den Ibiza-Lockvogel wieder aufgenommen. Das Verfahren war zuvor von der Staatsanwaltschaft ruhend gestellt worden. Wegen mehreren Delikten wird nun das Verfahren wieder aufgenommen. Der Fake-"Oligarchin" werden Delikte, die in Zusammenhang mit Täuschung stehen, vorgeworfen. Schmidt rechnet aber nicht, dass es eine lange Haftstrafe gibt, er spricht sogar von nur einer bedingten Strafe.

Ob die Staatsanwaltschaft den genauen Aufenthaltsort der Dame kenne, wisse Schmidt nicht. Una Saukuma soll Kinder haben, wie sie ihren Lebensunterhalt verdient, kann Schmidt auch nicht beantworten.

Was kann Ibiza-Oligarchin zum Fall beitragen?

Sehr viel, wie Schmidt meint, sie soll ziemlich lange bei Hessenthaler gewohnt haben. Für Schmidt stellt sich die Frage, wo sich die beiden kennengelernt haben. Zudem ob sie von Anfang in die Pläne rund um das Ibiza-Video eingeweiht war.

Ebenso berichtet die Plattform, dass Strache und Gudenus mit ihren Anwälten nun ein rechtliches Vorgehen gegen Saukama prüfen. Dabei soll es um detaillierte Strafanzeigen und auch mögliche Schadensersatzklagen gegen die Lettin gehen.