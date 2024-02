Shitstorm um Posting: Frauen "reinen Wein" zum Equal Pay Day einschenken

Dieses Posting ging nach hinten los. Die Geldtipps für Frauen rund um den Equal Pay Day von einem Wirtschafts-Thinktank sorgen für große Aufregung.

"Statt Blumen und Schokolade sollte man Frauen reinen Wein einschenken", schreibt der wirtschaftsliberale Thinktank Agenda Austria vor dem Equal Pay Day am Mittwoch.

Vom Jahresbeginn bis zum 14. Februar müssen Frauen symbolisch gratis arbeiten, vergleicht man ihr Gehalt mit jenem der Männer. Im Durchschnitt ergeben sich dadurch nach Berechnungen des Frauennetzwerks "Business and Professional Women Austria" (BPW) Einkommenseinbußen in Höhe von 5.800 Euro im Jahr.

"Es sind vor allem persönliche Lebensentscheidungen, die das eigene Einkommen bestimmen", doziert die Agenda Austria in ihrem Posting auf X.

"Es fängt bei der Ausbildung und Berufswahl an, geht über die Zahl der Arbeitsstunden, die man bereit ist, zu leisten bis hin zur Anzahl und Länge von Karriereunterbrechungen."

Statt Blumen und Schokolade sollte man Frauen reinen Wein einschenken.



Es sind vor allem persönliche Lebensentscheidungen, die das eigene Einkommen bestimmen.



Es fängt bei der Ausbildung und #Berufswahl an, geht über die Zahl der #Arbeitsstunden, die man bereit ist, zu leisten… https://t.co/5SudlxMoGu — Agenda Austria (@AgendaAustria) February 12, 2024

"Also keine Kinder bekommen..."

Der Wirbel nach dem Posting ist enorm. User posten empört: "Es sind selten persönliche Lebensentscheidungen", wegen denen Frauen weniger verdienten. Das sei "ungewöhnlich zynisch", schreibt eine andere Userin.

"Euer Vorschlag: "Die Frauen sollen halt als Männer zur Welt kommen" oder wie?", poltert ein Kommentator.

"Also keine Kinder mehr bekommen und nicht mehr in so doofen Bereichen wie Pflege oder Sozialarbeit arbeiten. Got it", schreibt eine andere Userin unter den Beitrag.

"Selber schuld wenns ihr Gschroppen kriegts!", interpretiert einer den Post.

Eine sarkastische Lösung für mehr Gehalt schlägt dieser User vor: "Wenn du zu arm bist, verdien doch einfach mehr."