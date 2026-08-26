William fühlt sich von Harry "im Stich gelassen"

Neue Enthüllungen belasten das ohnehin zerrüttete Verhältnis der royalen Brüder schwer. Ein führender Adels-Experte berichtet, dass sich Thronfolger Prinz William von seinem Bruder Harry in den schwersten Stunden komplett im Stich gelassen fühlte.

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Die tiefe Krise im britischen Königshaus erreicht einen neuen, emotionalen Höhepunkt. Während sich Prinz Harry und Herzogin Meghan im Hintergrund offenbar auf eine schleichende Rückkehr nach Großbritannien vorbereiten und sich bereits eine neue Unterkunft gesichert haben sollen, kommen aus dem engsten Umfeld des Palastes bittere Details über die Gefühlswelt von Prinz William ans Licht.

William leidet sehr

Laut Berichten der britischen Zeitung "The Mirror", gestützt auf die Einschätzungen eines renommierten königlichen Experten, leidet der künftige König noch immer massiv unter den Nachwirkungen des "Megxits" vor sechs Jahren. William soll sich demnach in einer Phase beispielloser familiärer und institutioneller Belastungen von seinem jüngeren Bruder "völlig im Stich gelassen" gefühlt haben.

William und Harry © Getty

Die gigantische Last auf Williams Schultern

Das Jahr war für die britische Königsfamilie von extremen gesundheitlichen und emotionalen Herausforderungen geprägt. Mit den Krebserkrankungen von König Charles III. und Prinzessin Kate fielen zwei der wichtigsten Stützen der Monarchie zeitweise fast vollständig aus. Die gigantische Last, die Repräsentationspflichten des Königshauses aufrechtzuerhalten, lag somit fast ausschließlich auf den Schultern des Thronfolgers:

Die Doppelbelastung: William musste nicht nur seine kranke Ehefrau und die gemeinsamen Kinder emotional unterstützen, sondern gleichzeitig den kranken König auf nationaler und internationaler Bühne vertreten.

Das Fehlen des Bruders: In dieser extremen Stressphase wurde dem Thronfolger schmerzhaft bewusst, wie wertvoll die Unterstützung seines Bruders Harry als aktiver Royal gewesen wäre.

Die verpasste Chance: Statt als verlässliche Stütze zu agieren, zog sich Harry ins kalifornische Exil zurück und attackierte die Familie wiederholt öffentlich.

Dieses Gefühl der Isolation und des Verrats sitzt bei dem künftigen Monarchen offenbar tief und blockiert derzeit jeden Versuch einer echten Versöhnung.

Kate und William © AFP

Geplante Rückkehr reißt Wunden auf

Die Nachricht, dass Harry und Meghan im Vereinigten Königreich wieder Fuß fassen wollen, sorgt bei William laut Palast-Insidern nicht für Freude, sondern für neues Unbehagen. Das plötzliche Bestreben, eine neue Residenz im Land zu beziehen, reißt die alten Wunden aus der Zeit des Abschieds im Jahr 2020 erst recht wieder auf.

William empfindet die geplante Rückkehr seines Bruders demnach als unberechenbar und potenziell störend für die mühsam aufgebaute Stabilität im Palast. Er befürchtet, dass neue Indiskretionen das Privatleben seiner Familie, insbesondere die Genesung von Prinzessin Kate, erneut belasten könnten. Der Thronfolger hat sich daher im Kreise seiner engsten Berater für eine klare, unmissverständliche Distanzierung ausgesprochen.

Unheilbare Kluft zwischen Brüdern

Ein Treffen zwischen den Brüdern gilt vor diesem Hintergrund als nahezu ausgeschlossen. Experten sind sich einig, dass der emotionale Schaden, den das Verhalten von Harry und Meghan hinterlassen hat, zu groß ist, um durch einen simplen Besuch oder den Kauf eines Hauses geheilt zu werden.

Solange Harry keine ernsthafte und öffentliche Entschuldigung für die Angriffe in seinen Memoiren "Spare" anbietet, wird William die Tür zu seinem Leben eisern verschlossen halten. Die "Firma" demonstriert derzeit Geschlossenheit ohne die Sussexes – eine strategische Entscheidung, die William voll und ganz mitträgt. Weihnachten in Sandringham wird somit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ohne Harry und Meghan stattfinden, um dem Thronfolger und seiner Familie die dringend benötigte Ruhe zu garantieren.