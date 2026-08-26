Jetzt rollt die Afrika-Hitze an

Jetzt startet die wohl letzte Hitzerwelle des Sommers.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Österreich steht vor einem neuerlichen Hochsommer-Comeback. Nach einem zunächst noch wechselhaften Mittwoch steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen deutlich an. Bereits am Donnerstag werden verbreitet 27 bis 33 Grad erreicht, am Freitag sind sogar bis zu 35 Grad möglich.

Am Mittwoch zeigt sich die Sonne zeitweise. Nebel und morgendliche Wolken lösen sich auf, später entstehen vor allem im Berg- und Hügelland Quellwolken. Einzelne Schauer und Gewitter sind möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 30 Grad.

Bis zu 36 Grad

Am Donnerstag wird es deutlich heißer. Meist scheint die Sonne, Schauer oder Gewitter bleiben die Ausnahme. Gleichzeitig frischt der Ost- bis Südwind auf. Aus höheren Luftschichten zieht Saharastaub nach Österreich und kann den Himmel etwas diesig erscheinen lassen.

Der Höhepunkt folgt am Freitag. Verbreitet herrscht hochsommerliches Wetter mit 29 bis 36 Grad. Im Westen sorgt kräftiger Südföhn zusätzlich für Hitze, während im Osten teils kräftiger Südostwind weht. Am Abend ziehen von Westen her Schauer und Gewitter auf.

Am Samstag kühlt es spürbar ab, die Temperaturen erreichen 22 bis 28 Grad. Sonntag bringt wieder mehr Sonne und bis zu 31 Grad – besonders im Osten und Süden.