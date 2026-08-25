oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Neue Studie

Küsten erhalten weniger Regen wegen Windparks

Offshore-Windkraftanlagen im Meer mit Wartungsschiff bei blauem Himmel und ruhigem Wasser.
© APA/dpa/Lars Penning
Laut einer neuen Analyse könnte ein massiver Ausbau der Offshore-Windenergie in Nord- und Ostsee zu einer Veränderung beim Niederschlag führen.
OE24 auf Google bevorzugen

Viele Länder stellen mitten auf dem Meer Windräder auf, um die Energiewende zu schaffen. Nun zeigt aber eine neue Studie des deutschen Helmholtz-Zentrums Hereon, dass ein extremer Ausbau einen unerwünschten Einfluss auf das lokale Wetter haben könnte.

Auch interessant

Israelischer Abgeordneter zerstört palästinensisches Denkmal

Venedig: Privat-Insel mit Napoleon-Fort wird verkauft

Mega-Schmerzensgeld für 25 Minuten Kopfüber-Horror

Das Forscherteam stellte fest, dass bei maximalem Ausbau der Offshore-Windparks die Niederschlagsmenge über den Windparkgebieten zunimmt. Ihre Ergebnisse präsentierte das Team im Fachmagazin "Communications Earth & Environment". Dafür regnet es an den angrenzenden Küsten weniger. Laut der Studie könnte in Teilen von Dänemark, Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien die Regenmenge um bis zu 15 Prozent sinken.

Extreme Annahmen

Verantwortlich ist die Funktionsweise der Windräder, so "heise.de". Sie entziehen dem Wind einen Teil seiner Energie und verändern die Luftströmungen. Die feuchte Luft wird nach oben transportiert, kühlt ab und kondensiert, wodurch der Regen bei den Windparks fällt.

Doch Forscher betonen, dass ihre Simulationen auf extremen Annahmen basieren. Die Berechnungen liegen weit über den derzeitigen Ausbauzielen der EU von 300 Gigawatt bis 2050. Somit ist das untersuchte Szenario aktuell unrealistisch. Der Erstautor Naveed Akhtar betont, dass ihr Ziel es sei, die nachhaltige Planung des Ausbaus zu helfen. Dabei soll gleichzeitig der Küstenschutz gesichert werden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Trump hat Grönland einen Gefallen getan

Mega-Tornado verwüstet Südfrankreich

Israelischer Abgeordneter zerstört palästinensisches Denkmal

Sorge um Trump: Ärzte schlagen Alarm

Küsten erhalten weniger Regen wegen Windparks

Venedig: Privat-Insel mit Napoleon-Fort wird verkauft

Kroatien: Neues Schild warnt vor tödlicher Gefahr

Mega-Schmerzensgeld für für 25 Minuten Kopfüber-Horror

Zoll-Streit eskaliert: Trump droht Kanada mit Umbenennung

38-Jährige gibt sich als 12-jähriges Mädchen aus