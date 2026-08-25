Zoll-Streit eskaliert: Trump droht Kanada mit Umbenennung

Der Handelsstreit zwischen den USA und Kanada erreicht eine neue, völlig skurrile Dimension. US-Präsident Donald Trump droht nicht mehr nur mit massiven Wirtschaftssanktionen, sondern will nun auch an die geografischen Bezeichnungen der Großen Seen gehen.

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Der Streit zwischen den beiden wirtschaftlich eng verflochtenen Nachbarstaaten spitzt sich heuer dramatisch zu. US-Präsident Donald Trump überlegt offenbar ernsthaft, dem weltberühmten Lake Ontario einen neuen Namen zu verpassen, um damit den Druck auf die Regierung in Ottawa massiv zu erhöhen. Es ist ein beispielloser Schritt in der modernen Diplomatie, der das ohnehin angespannte Verhältnis zwischen Washington und Ottawa auf eine harte Probe stellt.

Hintergrund dieser außergewöhnlichen Überlegung ist die dramatische Eskalation des Zoll-Kriegs zwischen den beiden Ländern nach dem Scheitern wichtiger Handelsgespräche am vergangenen Wochenende. Washington reagierte prompt und verhängte massive Strafzölle in Höhe von 50 Prozent auf kanadische Waren im Wert von rund 20 Milliarden US-Dollar. Auf der Plattform Truth Social ließ der US-Präsident nun die nächste diplomatische Bombe platzen.

Trumps brisante Botschaft auf Truth Social

Mit seiner gewohnten Direktheit wandte sich Donald Trump an die Öffentlichkeit, um seine Pläne für den Lake Ontario zu untermauern. Der Vorstoß gilt als gezielter Affront gegen das Nachbarland, da er die bevölkerungsreichste Provinz Kanadas einfach von der Landkarte tilgen und durch eine rein amerikanische Bezeichnung ersetzen würde.

Trump schrieb wörtlich auf Truth Social: "Die Vereinigten Staaten ziehen ernsthaft in Erwägung, den Namen des Lake Ontario in 'Lake America' zu ändern, da wir nicht erwarten, in Zukunft noch viel Geschäft mit Ontario zu machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!"

Die Eskalation im Zoll-Krieg im Detail

Der Konflikt zwischen Washington und der kanadischen Regierung unter Premierminister Mark Carney hat am Wochenende eine völlig neue Stufe der Härte erreicht. Nachdem die Verhandlungen kollabierten, zögerte die US-Regierung nicht, harte wirtschaftliche Fakten zu schaffen.

50 Prozent Strafzölle auf kanadische Güter im Wert von circa 20 Milliarden US-Dollar wurden von den USA verhängt.

Kanada reagierte sofort und kündigte eigene Gegen-Zölle auf amerikanischen Stahl, Elektronik sowie weitere Produkte an.

Trump drohte daraufhin umgehend mit einer zusätzlichen Abgabe von 50 Prozent auf in Kanada hergestellte Fahrzeuge und Autoteile, was die dortige Schlüsselindustrie ruinieren könnte.

Der Lake Ontario, der im Zentrum dieses kuriosen Namensstreits steht, grenzt im Süden und Osten an den US-Bundesstaat New York und im Norden an die kanadische Provinz Ontario. Das Gewässer wird seit dem historischen Grenzgewässer-Vertrag von 1909 (Boundary Waters Treaty) gemeinsam von beiden Nationen verwaltet.

Einseitige Umbenennung rechtlich kompliziert

Rechtlich gesehen hat der US-Präsident zwar das Recht, den US-Bundesbehörden anzuweisen, den See intern auf offiziellen amerikanischen Karten und Formularen als "Lake America" zu bezeichnen. Kanada ist jedoch unter keinem internationalen Gesetz dazu verpflichtet, diesen neuen Namen anzuerkennen oder zu übernehmen.

Dennoch stellt die Drohung eine massive Provokation dar. In Ottawa wertet man Trumps Vorstoß als bewusste Demütigung. Premierminister Mark Carney und seine Regierung stehen nun vor der schwierigen Aufgabe, im eskalierenden Handelskrieg eine Balance zwischen wirtschaftlicher Selbstbehauptung und diplomatischer Deeskalation zu finden. Wie weit der Zoll-Krieg noch getrieben wird, bleibt eine der spannendsten Fragen der kommenden Wochen.