30 neue Bim-Baustellen sorgen für Stau

Das Gleisbau-Programm der Wiener Linien sieht 30 Großprojekte für heuer vor.

Wien. Ab sofort wird in halb Wien an den Bim-Gleisen gewerkt: Das Gleisbauprogramm der Wiener Linien, in das 37 Millionen Euro gepumpt werden, umfasst heuer 30 Bauprojekte, in deren Rahmen insgesamt 9.000 Meter Straßenbahngleise modernisiert werden sollen.

Das größte Einzelprojekt läuft schon seit Ende März entlang der Linie 43 in der Kinderspitalgasse. Ab kommendem Montag wird der 43er ab der Rosensteingasse stadteinwärts umgeleitet, es gibt eine Ersatzbuslinie.

Die größte Baustelle ist am Zentralfriedhof

Simmering. Die größte Einzelbaustelle ist heuer am Zentralfriedhof, wo in zwei Etappen während der Sommerferien jeweils 500 Meter Gleise getauscht beziehungsweise begrünt werden.

Über Christi Himmelfahrt werden in der Gentzgasse 130 Meter Gleise getauscht, zwischen dem Nationalfeiertag und Allerheiligen werden in der Märzstraße 140 Meter Gleis der Linie 49 modernisiert. In den Sommerferien staut es wegen Gleistauscharbeiten in der Thaliastraße, am Margaretengürtel

Kliebergasse und auf der Franzensbrücke.