Ukraine erhält US-Patriot-Abwehrraketen

Nach einem Drohnenangriff in der südrussischen Region Krasnodar ist Behördenangaben zufolge eine Ölraffinerie in Brand geraten.

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Durch herabfallende Trümmerteile seien in der Umgebung zwei Menschen getötet und zwei weitere verletzt worden, teilte Regionalgouverneur Weniamin Kondratjew am Dienstag über den Kurznachrichtendienst Telegram mit.

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf das von Russland kontrollierte Atomkraftwerk Saporischschja wurden nach Angaben der russischen Werksleitung zwei Mitarbeiter verletzt. Der Angriff ereignete sich nahe den hydraulischen Anlagen des Kraftwerks und traf zwei Wartungs- und Bauarbeiter, teilte die Leitung mit. Zu möglichen Schäden an der Anlage macht sie keine Angaben.

Lieferung bestätigt

Die Ukraine erhielt indes nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj eine geringe Anzahl von US-Patriot-Abwehrraketen. Die Raketen seien in der Lage, russische ballistische Flugkörper abzufangen, sagte Selenskyj dem Sender Suspilne zufolge. Zudem gibt es eine Bestätigung für künftige Lieferungen des französischen Flugabwehrsystems Crotale. Zur genauen Anzahl oder den Geberländern der Patriot-Raketen macht Selenskyj keine Angaben.

Russische Truppen brachten unterdessen das Dorf Hanniwka in der ostukrainischen Region Donezk unter ihre Kontrolle. Dies meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Die Angaben aus dem Kampfgebiet lassen sich nicht unabhängig überprüfen.