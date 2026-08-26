Forscher schlagen Gletscher-Alarm

Das Gletschersterben schreitet mit großen Schritten voran. Aktuelle Berichte der Gletschermesser zeigen nun das Ausmaß der Veränderungen am Schlatenkees beim Großvenediger.

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Die Eisriesen schmelzen unaufhaltsam. Das Schlatenkees befindet sich östlich des 3.657 Meter hohen Großvenedigers in Österreich. Wie der Alpenverein aktuell berichtet, ist die Gletscherzunge in diesem Sommer endgültig abgerissen.

Starke Veränderung in wenigen Jahren

Ein Vergleichsbild dokumentiert, wie stark sich der Gletscher innerhalb von nur vier Jahren verändert hat. Der Rückgang verdeutlicht bildhaft, wie schnell das Eis im Bereich des Großvenedigers verschwindet.