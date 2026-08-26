Großvenediger
Forscher schlagen Gletscher-Alarm
Die Eisriesen schmelzen unaufhaltsam. Das Schlatenkees befindet sich östlich des 3.657 Meter hohen Großvenedigers in Österreich. Wie der Alpenverein aktuell berichtet, ist die Gletscherzunge in diesem Sommer endgültig abgerissen.
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Starke Veränderung in wenigen Jahren
Ein Vergleichsbild dokumentiert, wie stark sich der Gletscher innerhalb von nur vier Jahren verändert hat. Der Rückgang verdeutlicht bildhaft, wie schnell das Eis im Bereich des Großvenedigers verschwindet.
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