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DIESE Hammer-Gegner warten jetzt auf den LASK

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Auf das 5:1-Wunder gegen Celtic Glasgow folgt für den LASK die Auslosung der Champions-League-Ligaphase im Grimaldi Forum in Monaco.
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Donnerstag, 18:00 Uhr (uefa.com, uefa.tv, Sky) erfährt der LASK seine acht Kontrahenten in der Königsklasse. Die Schwarz-Weißen landen dabei im vierten und auf dem Papier schwächsten Topf. Entscheidend für diese Zuordnung ist der UEFA-Klubkoeffizient aus den Europacup-Ergebnissen der letzten fünf Jahre. Mindestens ein großer Name wird in der am 8. September startenden Ligaphase in der Linzer Raiffeisen Arena zu Gast sein.

Ein Supercomputer zieht die Lose

Aus jedem der vier Töpfe werden den Athletikern zwei Teams zugelost – jeweils eines für ein Heimspiel und eines für ein Auswärtsspiel. Das ergibt insgesamt vier Duelle im eigenen Stadion und vier Partien in der Fremde. Die Auslosung übernimmt ein Supercomputer, der per Knopfdruck acht Gegner ermittelt.

Titelverteidiger und Giganten warten

Im ersten Topf befinden sich Titelverteidiger Paris Saint-Germain, FC Bayern München, Real Madrid, FC Liverpool, Inter Mailand, Manchester City, FC Arsenal, FC Barcelona und Atletico Madrid. Zwei Mannschaften aus dieser Gruppe werden auf den LASK treffen.

Der Modus der Ligaphase

Nach den acht Begegnungen muss der Weg noch nicht zu Ende sein. In der 36 Teams umfassenden Champions League sichern sich die besten acht Klubs direkt das Ticket für das Achtelfinale. Die Plätze neun bis 24 ermitteln in Hin- und Rückspielen der Play-offs die verbleibenden acht Achtelfinalisten. Für die Klubs auf den Rängen 25 bis 36 ist der Bewerb beendet.

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