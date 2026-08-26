Spiel und Spaß zum Ferienfinale in der Amethyst Welt Maissau

Hurra, die letzte Ferienwoche wird richtig bunt! Die Amethyst Welt Maissau lädt vom 28. August bis 4. September 2026 alle Kinder und ihre Familien zu einer ganzen Woche voller Spiel, Spaß und Abenteuer ein – und das Beste: Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei!

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Passend dazu können die Kinder auch die riesengroßen Kristallschädel bestaunen, die seit dem Frühjahr in der Amethyst Welt zu sehen sind – die größte Ausstellung ihrer Art auf der ganzen Welt!

„Seit über 20 Jahren zeigen wir Kindern und Familien, wie spannend die Welt der Edelsteine ist – ob beim Anschauen der funkelnden Kristallschädel, beim Ausprobieren der Kugelbahn, beim Schatzgräbern nach echtem Amethyst oder beim Goldwaschen. Bevor die Schule wieder losgeht, wollen wir den Kindern noch eine richtig schöne Zeit schenken – deshalb ist bei unseren Spiel- und Spaßtagen alles kostenlos!", freut sich Gerhard Stark, Geschäftsführer der Amethyst Welt Maissau.

Egal ob Sonne oder Regen: Gefeiert wird trotzdem – im schattigen Amethyst-Park oder im gemütlichen Amethyst-Pavillon.

Das Programm für kleine Abenteurer

🧙‍♀️ 28. August, 15–16 Uhr: „Hexe Lilith" – Kindertheater zum Mitmachen

Die kleine Hexe Lilith landet mitten in der Amethyst Welt und braucht Hilfe: Für ihre Hexenprüfung muss sie mutig, geschickt und fantasievoll sein. Gemeinsam mit den Kindern braut sie einen Zaubertrank, tanzt und lacht. Ein zauberhaftes Theater voller Musik und Mitmachspaß – perfekt für kleine Hexenfans!

🫧 31. August, 14–17 Uhr: Riesenseifenblasen-Workshop

Clara Zeiszl zaubert im Amethyst-Park riesige, glitzernde Seifenblasen in den Himmel. Mitmachen, staunen und selbst ausprobieren – ein funkelndes Erlebnis für alle Kinder!

🦋 2. September, 10–17 Uhr: Kinderschminken

Verwandle dich in einen bunten Schmetterling, einen mutigen Tiger oder eine glitzernde Fee! Sabine Schimani zaubert mit Farbe und viel Liebe zauberhafte Kunstwerke auf die Gesichter der Kinder.

🎪 4. September, 15–16 Uhr: „BAKABU und der Zirkuskoffer"

BAKABU findet auf dem Dachboden einen geheimnisvollen Zirkuskoffer und macht sich auf die Spuren seines Ur-Ur-Ur-Großvaters. Gemeinsam mit den Kindern entdeckt er zauberhafte Zirkuskünste – voller Musik, Humor und Fantasie!

Fotocredits: © Movingacts.com / Leo Kral, © Julia Acs (Sommerfest Wichtelstube), © Sabine Schimani, © Bakabu Kids Edutainment GmbH

🎨 Steine bemalen für DÍA DE LOS MUERTOS

Ganz neu in diesem Herbst: Die Amethyst Welt feiert erstmals DÍA DE LOS MUERTOS – das bunte mexikanische Fest der Toten, das als fröhliche Alternative zu Halloween zu Besuch kommt. Und Kinder können schon jetzt mitmachen! Wer möchte, bemalt bei den Spiel- und Spaßtagen einen Stein mit einem fantasievollen Totenschädel-Motiv. Die schönsten Kunstwerke werden während der Herbstferien Teil der bunten Dekoration – und warten sogar mit einer kleinen Belohnung!

„Ein magisches Fest voller Farbe und Fantasie – dafür laden wir schon jetzt alle kleinen Künstlerinnen und Künstler ein, mitzugestalten", erklärt Gerhard Stark.

💎 Geheimnisvolle Kristallschädel entdecken

In der Sonderausstellung „KRISTALLSCHÄDEL – Schlüssel zu verborgenen Welten?" können Kinder und Familien mehr als 30 faszinierende Kristallschädel aus der ganzen Welt bestaunen – aus Südamerika, Mitteleuropa, Tibet und Indien. Manche Menschen glaubten früher, diese funkelnden Schädel könnten geheimes Wissen speichern und sogar Kräfte besitzen. Unter den Schätzen sind auch zwei der sagenumwobenen 13 „sprechenden" Schädel aus der berühmten Legende der Maya – ein echtes Abenteuer für kleine und große Entdecker!