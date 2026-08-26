ÖBB: Millioneninvestitionen auf Puchberger Bahn

Eisenbahnfreunde aufgepasst: Die Puchberger Bahn – Zubringer zur legendären Schneebergbahn – wird umfassend modernisiert! Ab sofort starten Umbauarbeiten an gleich sieben Bahnhöfen entlang der Strecke, die Fertigstellung ist für September 2027 anvisiert.

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Laut ÖBB-Angaben vom Dienstag fließen stolze 144,4 Millionen Euro in das Infrastrukturprojekt.

Die technischen Eckdaten im Detail

Im Zentrum der Maßnahmen steht die komplette Erneuerung der Bahnsteige inklusive Barrierefreiheit – für Fotografen und Reisende gleichermaßen relevant. Doch auch unter der Erde tut sich einiges: Neue Gleise und Weichen werden verlegt, samt kompletter Unterbauanlagen und Entwässerungssystemen – also echte Tiefbau-Arbeit für alle, die sich für den Unterbau interessieren.

Für Signaltechnik-Enthusiasten besonders spannend: Die ÖBB kündigen die Erneuerung der Eisenbahnbrücken entlang der Strecke an, dazu umfangreiche Verkabelungsarbeiten. In deren Zuge entstehen neue Signalanlagen sowie Lichtzeichen- und Schrankenanlagen an mehreren Eisenbahnkreuzungen – ein Upgrade der gesamten Sicherungstechnik also.

Bad Fischau-Brunn:

Errichtung Elektronisches Stellwerk zur Fernsteuerung des Zugverkehrs Errichtung eines neuen Mittelbahnsteigs inkl. barrierefreiem Zugang und Warteunterstand Neuerrichtung Vollschrankenanlagen bei den Eisenbahnkreuzungen Ungarfeldgasse und Wr. Neustädter Straße

Winzendorf:

Errichtung eines neuen Mittelbahnsteigs inkl. barrierefreiem Zugang und Warteunterstand Neubau Bahnhofsgebäude: Räumlichkeiten für technische Anlagen sowie Verkaufs-/Gewerbefläche Neuerrichtung Regionalbussteige Neuerrichtung Vollschrankenanlagen bei den Eisenbahnkreuzungen Hauptstraße und Wr. Neustädter Straße

Urschendorf:

Abtrag der bestehenden Haltestelle und Errichtung eines neuen barrierefreien Randbahnsteigs mit ortsseitigem Zugang und Warteunterstand Errichtung Park&Ride- und Bike&Ride-Anlage Neuerrichtung Vollschrankenanlage bei der Eisenbahnkreuzung Nettinger Straße

Willendorf:

Neuerrichtung Mittelbahnsteig Umgestaltung Bahnhofsvorplatz: Errichtung Busumkehrschleife sowie Park&Ride- und Bike&Ride-Anlage Neuerrichtung Regionalbussteige Neuerrichtung Vollschrankenanlage bei der Eisenbahnkreuzung Puchberger Straße, Auflassung einer Eisenbahnkreuzung mit einem Wirtschaftsweg nächst Bahnhof

Grünbach am Schneeberg:

Neuerrichtung Randbahnsteig und Warteunterstand Abtrag Bahnhofsgebäude Neugestaltung Park&Ride-Anlage sowie Bahnhofsvorplatz

Grünbach am Schneeberg Kohlenwerk:

Errichtung eines Bahnhofs mit Inselbahnsteig inkl. Personendurchgang Errichtung Park&Ride-Anlage und Bike&Ride-Anlage Auflassung Eisenbahnkreuzung "Am Neuschacht" und Ersatz durch eine Unterführung Neuerrichtung von Straßen und Zugangswegen

Puchberg am Schneeberg:

Neuerrichtung Mittelbahnsteig Neubau einer Eisenbahnbrücke über den

Schoberbach:

Errichtung Vollschrankenanlage bei der Eisenbahnkreuzung Wr. Neustädter Straße