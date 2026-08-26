Infrastruktur
ÖBB: Millioneninvestitionen auf Puchberger Bahn
Laut ÖBB-Angaben vom Dienstag fließen stolze 144,4 Millionen Euro in das Infrastrukturprojekt.
Die technischen Eckdaten im Detail
Im Zentrum der Maßnahmen steht die komplette Erneuerung der Bahnsteige inklusive Barrierefreiheit – für Fotografen und Reisende gleichermaßen relevant. Doch auch unter der Erde tut sich einiges: Neue Gleise und Weichen werden verlegt, samt kompletter Unterbauanlagen und Entwässerungssystemen – also echte Tiefbau-Arbeit für alle, die sich für den Unterbau interessieren.
Für Signaltechnik-Enthusiasten besonders spannend: Die ÖBB kündigen die Erneuerung der Eisenbahnbrücken entlang der Strecke an, dazu umfangreiche Verkabelungsarbeiten. In deren Zuge entstehen neue Signalanlagen sowie Lichtzeichen- und Schrankenanlagen an mehreren Eisenbahnkreuzungen – ein Upgrade der gesamten Sicherungstechnik also.
Bad Fischau-Brunn:
Errichtung Elektronisches Stellwerk zur Fernsteuerung des Zugverkehrs Errichtung eines neuen Mittelbahnsteigs inkl. barrierefreiem Zugang und Warteunterstand Neuerrichtung Vollschrankenanlagen bei den Eisenbahnkreuzungen Ungarfeldgasse und Wr. Neustädter Straße
Winzendorf:
Errichtung eines neuen Mittelbahnsteigs inkl. barrierefreiem Zugang und Warteunterstand Neubau Bahnhofsgebäude: Räumlichkeiten für technische Anlagen sowie Verkaufs-/Gewerbefläche Neuerrichtung Regionalbussteige Neuerrichtung Vollschrankenanlagen bei den Eisenbahnkreuzungen Hauptstraße und Wr. Neustädter Straße
Urschendorf:
Abtrag der bestehenden Haltestelle und Errichtung eines neuen barrierefreien Randbahnsteigs mit ortsseitigem Zugang und Warteunterstand Errichtung Park&Ride- und Bike&Ride-Anlage Neuerrichtung Vollschrankenanlage bei der Eisenbahnkreuzung Nettinger Straße
Willendorf:
Neuerrichtung Mittelbahnsteig Umgestaltung Bahnhofsvorplatz: Errichtung Busumkehrschleife sowie Park&Ride- und Bike&Ride-Anlage Neuerrichtung Regionalbussteige Neuerrichtung Vollschrankenanlage bei der Eisenbahnkreuzung Puchberger Straße, Auflassung einer Eisenbahnkreuzung mit einem Wirtschaftsweg nächst Bahnhof
Grünbach am Schneeberg:
Neuerrichtung Randbahnsteig und Warteunterstand Abtrag Bahnhofsgebäude Neugestaltung Park&Ride-Anlage sowie Bahnhofsvorplatz
Grünbach am Schneeberg Kohlenwerk:
Errichtung eines Bahnhofs mit Inselbahnsteig inkl. Personendurchgang Errichtung Park&Ride-Anlage und Bike&Ride-Anlage Auflassung Eisenbahnkreuzung "Am Neuschacht" und Ersatz durch eine Unterführung Neuerrichtung von Straßen und Zugangswegen
Puchberg am Schneeberg:
Neuerrichtung Mittelbahnsteig Neubau einer Eisenbahnbrücke über den
Schoberbach:
Errichtung Vollschrankenanlage bei der Eisenbahnkreuzung Wr. Neustädter Straße
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