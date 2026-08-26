Flughafen-Mitarbeiter an Malaria gestorben

Ein Mitarbeiter des Frankfurter Flughafens ist in Deutschland nach einer Malaria-Infektion gestorben.

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"Das können wir leider bestätigen", sagte ein Sprecher von Fraport am Mittwoch. Ursache der Infektion sollen zufällig importierte Mücken sein. Mitte Juli hatte Fraport bereits mitgeteilt, dass sich vier Mitarbeiter am Flughafen in Frankfurt mit Malaria infiziert hatten. Mittlerweile wisse man von sechs Beschäftigten, die sich im Rahmen ihrer Arbeit infiziert hätten.

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Sie befinden sich demnach in ärztlicher Behandlung. Es seien Mückenfallen aufgestellt und auch Mücken gefangen worden, sagte der Sprecher. Diese würden jetzt in einem Labor untersucht.

Die laut deutschem Robert Koch-Institut "sehr seltene" Sonderform der sogenannten Flughafenmalaria entstehe, wenn eine infektiöse Mücke im Flugzeug oder Gepäck unbeabsichtigt importiert werde. Die Infektion erfolge dann im Flugzeug, im Flughafen oder in unmittelbarer Umgebung.