oe24
TV
E-Paper
Immo

50 Gramm Hexogen

Drohne und Sprengstoff bei Flughafen Leipzig entdeckt

Polizisten durchsuchen zu Fuß eine Wiese am Flughafen Leipzig, im Hintergrund ein Flugzeug und Windsack.
© APA/dpa/Sebastian Willnow
Nach dem mutmaßlichen Anschlagsversuch am Leipziger Flughafen haben Ermittler eine weitere Drohne und zusätzlichen Sprengstoff entdeckt.
OE24 auf Google bevorzugen

Wie NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung berichten, wurde die dritte Drohne  bereits am 14. August auf einem Feld im sächsischen Kabelsketal gefunden, unmittelbar am westlichen Rand des Flughafengeländes. Einen Tag später stießen die Ermittler dort auf rund 50 Gramm Hexogen. Der hochexplosive Stoff wird unter anderem militärisch eingesetzt.

Ein ukrainisches Antonov-Frachtflugzeug steht nachts auf dem Flughafen Leipzig-Halle.
© AFP

Der Fund wirft neue Fragen zum Vorfall Anfang August auf. Damals war in der Nähe eines ukrainischen Flugzeugs eine mit Sprengstoff ausgestattete Drohne entdeckt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler, darunter auch US-Geheimdienste, davon aus, dass die Drohne aus Russland stammen könnte. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sprach in diesem Zusammenhang von einem "hybriden Anschlagsszenario".

Der Flughafen war nach dem Drohnenfund zeitweise gesperrt worden. Ein umgeleitetes Flugzeug kollidierte anschließend in der Luft mit einer weiteren Drohne. Welche Rolle die nun entdeckte dritte Drohne spielte und ob sie ebenfalls mit dem Anschlagsversuch in Verbindung steht, ist bislang unklar. Die Ermittlungen laufen weiter.

Auch interessant

Mega-Tornado verwüstet Südfrankreich

Kroatien: Neues Schild warnt vor tödlicher Gefahr

Transfer-Knall um Saša Kalajdžić (29)

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Für die Liebe: Pfarrer schmeißt nach 37Jahren hin

Drohne und Sprengstoff bei Flughafen Leipzig entdeckt

Neuer Top-Job für Baerbock

Rätsel um mysteriösen Gestank am Bodensee

Museum erhält wegen Wal "Timmy" weiter Hassnachrichten

Deutschland stöhnt: Benzinpreis fast auf Rekordhoch

AfD-Chefin Weidel will aus Euro aussteigen

AfD-Chefin in Wien: "Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, …"

DIESES seltene Insekt breitet sich sprunghaft aus

10 Gramm zu wenig: Halbes Brot kostet Bäcker 15.000 Euro