Kind (8) stoppt betrunkene Mutter im Auto per Notruf

In einem schwarzen VW Golf in Diepholz spielte sich Dramatisches ab: Eine Achtjährige wählte über die Freisprechanlage den Notruf, weil ihre Mutter betrunken in Schlangenlinien fuhr.

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Samstag kurz nach Mitternacht ging der Notruf bei der Polizei ein. "Das Mädchen war sehr aufgelöst. Es berichtete dem Kollegen am Telefon, dass ihre Mutter gefährlich in Schlangenlinien über die Straße fuhr und immer wieder in die Gegenfahrbahn geriet. Das Kind war stark verängstigt, wusste in der Situation nicht, wo sie sich gerade befanden", so Maximilian Höge, Pressesprecher der Polizei Diepholz in Niedersachsen (Deutschland) gegenüber der deutschen BILD.

Mutter beendet das Telefonat

Die 40-jährige Mutter beendete das Gespräch zunächst und legte auf. Der Disponent rief jedoch zurück und hielt den Kontakt mit der Tochter aufrecht. "Während der ganzen Zeit beschrieb sie, was sie sah und was passierte. So konnten die Kollegen das Auto lokalisieren und anhalten", so Höge zu BILD.

Wütende Reaktion der Fahrerin

Die Mutter reagierte wütend auf den Anruf, schimpfte mit der Achtjährigen und verweigerte das Gespräch mit dem Beamten am Telefon. Der Polizeisprecher betont, dass die Tochter durch ihr mutiges Handeln Schlimmeres verhinderte. "Die Tochter hat Bemerkenswertes geleistet, indem sie bei uns anrief. Es hätte auch böse in einem Unfall enden können", so der Polizeisprecher.

Schwere Ausfallerscheinungen bei Kontrolle

Auch als die Polizei den Wagen stoppte, verweigerte die Frau das Gespräch mit den Beamten und stritt stattdessen weiter mit ihrer Tochter. "Sie zeigte alkoholbedingt schwere Ausfallerscheinungen, war nicht mehr fahrtüchtig", so Höge. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab 1,9 Promille, weshalb die Frau zur Blutprobe musste. Die mutige Tochter wurde anschließend an Familienangehörige übergeben.