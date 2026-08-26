SPÖ-Zonschitz: "Keine Notarztschließungen ohne gleichwertigen Ersatz"

SPÖ NÖ schlägt Alarm: Versorgungssicherheit der Bevölkerung darf nicht aufs Spiel gesetzt werden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Für die SPÖ NÖ gibt es in dieser Frage keinen Spielraum: Kein einziger Notarztstandort in Niederösterreich darf geschlossen werden – jede Minute zählt, wenn es um Leben und Tod geht. SPÖ-Klubobmann Rene Zonschits stellt unmissverständlich klar: „Von Anfang an war unsere Zustimmung zum Gesundheitsplan 2040 an eine unverrückbare Bedingung geknüpft: Keine Gesundheitseinrichtung wird geschlossen, bevor nicht ein mindestens gleichwertiger, in der Praxis erprobter Ersatz steht. Das gilt ganz besonders für die Notarztstandorte – hier entscheiden Minuten über Leben und Tod!"

"Lückenlos - ohne Wenn und Aber!"

Für die SPÖ duldet die Versorgungssicherheit der Bevölkerung keinen Aufschub, betont Zonschits: „Bevor die angekündigten Ersatzmaßnahmen – eine funktionierende Notfallversorgung in jeder Klinik, hochgerüstete Hubschrauber-Standorte und mobile Notfall-Teams rund um die Uhr – nicht vollständig abgesichert und im echten Einsatz bewiesen sind, darf über Strukturänderungen bei den Notärzten kein einziges Wort verloren werden. In Niederösterreich muss die notärztliche Versorgung zu jeder Tages- und Nachtzeit lückenlos gewährleistet sein – ohne Wenn und Aber!"

Klubobmann Zonschits richtet einen dringenden Appell an die Vernunft in ÖVP NÖ und FPÖ: „Wir sind jederzeit gesprächsbereit, um für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher das Bestmögliche in der Gesundheitsversorgung zu sichern. Aber solange kein mindestens gleichwertiger Ersatz in der notärztlichen Versorgung steht, wird die SPÖ mit aller Kraft dafür kämpfen, dass die Sicherheit unserer Landsleute nicht gefährdet wird!"

Fazit

Zonschits abschließend mit Nachdruck: „Erst neue Strukturen aufbauen, in der Praxis erproben und anhand realer Einsatzdaten evaluieren – und erst danach, wenn die Sicherheit zweifelsfrei erwiesen ist, über Anpassungen entscheiden. Alles andere wäre unverantwortlich!"