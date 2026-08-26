Kinder-Uni Tulln: 190 Kids im Forscher-Fieber

Vergangene Woche tauchten bei der von "Natur im Garten" veranstalteten Kinder und Jugend UNI Tulln 2026 insgesamt 160 Kinder (8 bis 12 Jahre) und rund 30 Jugendliche (13 bis 16 Jahre) in die Welt von Wissenschaft und Umweltbildung ein.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Fünf Tage lang wurde an Schauplätzen wie dem Campus Tulln Technopol und der GARTEN TULLN intensiv geforscht und experimentiert.

Die jungen Teilnehmenden lernten in Vorlesungen spannende Forschungsfelder und wissenschaftliche Berufe kennen. Erstmals gab es heuer auch eine Jugend UNI, bei der die Älteren eigene Projekte und Versuchsreihen planen und sich praxisnah mit Zukunftsthemen auseinandersetzen konnten.

Neugierige junge Menschen besonders wertvoll

Den Abschluss der Projektwoche bildete eine feierliche Sponsion, bei der die Talente das Gelernte präsentierten und ihre Diplome erhielten.

In Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nahm Landesrat Anton Kasser (ÖVP) daran teil und lobte das von zahlreichen Partnerorganisationen unterstützte Projekt: "Die Kinder und Jugend UNI zeigen auf wunderbare Weise: Wissenschaft, Umwelt-, Klima- und Artenschutz müssen keine trockenen Themen sein, sondern können richtig spannend sein. Für das Land Niederösterreich sind neugierige und gut informierte junge Menschen besonders wertvoll. Wir wollen ihnen früh die Möglichkeit geben, ihre Umwelt zu verstehen und selbst aktiv zu werden – denn die Kinder und Jugendlichen von heute gestalten unser Land von morgen."