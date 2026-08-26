oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Neugierde

Kinder-Uni Tulln: 190 Kids im Forscher-Fieber

OR
von
Die jungen "Diplomierten".
© "Natur im Garten" / J. Ehn
Vergangene Woche tauchten bei der von "Natur im Garten" veranstalteten Kinder und Jugend UNI Tulln 2026 insgesamt 160 Kinder (8 bis 12 Jahre) und rund 30 Jugendliche (13 bis 16 Jahre) in die Welt von Wissenschaft und Umweltbildung ein.
OE24 auf Google bevorzugen

Fünf Tage lang wurde an Schauplätzen wie dem Campus Tulln Technopol und der GARTEN TULLN intensiv geforscht und experimentiert.

Auch interessant

Naschenweng: So sieht sie nicht mehr aus!

"Jedermann"-Finale endet im Wetterchaos

Masern in den USA: Erste Todesopfer

Die jungen Teilnehmenden lernten in Vorlesungen spannende Forschungsfelder und wissenschaftliche Berufe kennen. Erstmals gab es heuer auch eine Jugend UNI, bei der die Älteren eigene Projekte und Versuchsreihen planen und sich praxisnah mit Zukunftsthemen auseinandersetzen konnten.

Neugierige junge Menschen besonders wertvoll

Den Abschluss der Projektwoche bildete eine feierliche Sponsion, bei der die Talente das Gelernte präsentierten und ihre Diplome erhielten.

In Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) nahm Landesrat Anton Kasser (ÖVP) daran teil und lobte das von zahlreichen Partnerorganisationen unterstützte Projekt: "Die Kinder und Jugend UNI zeigen auf wunderbare Weise: Wissenschaft, Umwelt-, Klima- und Artenschutz müssen keine trockenen Themen sein, sondern können richtig spannend sein. Für das Land Niederösterreich sind neugierige und gut informierte junge Menschen besonders wertvoll. Wir wollen ihnen früh die Möglichkeit geben, ihre Umwelt zu verstehen und selbst aktiv zu werden – denn die Kinder und Jugendlichen von heute gestalten unser Land von morgen."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Globaler Erfolgskurs: spusu Wein unter Top 100 weltweit

SPÖ-Zonschitz: "Keine Notarztschließungen ohne gleichwertigen Ersatz"

750 Millionen Euro für Leopard & Ulan

EVN investiert 1 Mrd. Euro jährlich

Kinder-Uni Tulln: 190 Kids im Forscher-Fieber

Emotionaler Tränen-Abschied von Rapid-Stimme Marek

Greta Thunberg will mit Schiff nach Gaza

Spiel und Spaß zum Ferienfinale in der Amethyst Welt Maissau

Wahl 2017: Peter Pilz im großen oe24.TV-Interview

Tödliche Badeunfälle in Österreich