Neues Zuhause in Mauer bei Melk

Am 24. August 2026 konnte das Niederösterreichische Siedlungswerk (NÖSW) seine neue Wohnanlage in Mauer bei Melk feierlich an die Bewohner:innen übergeben – ein Projekt, das seine Stärke aus dem Zusammenspiel vieler Partner zieht.

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In der Oberen Maurerberggasse bzw. Am Maurerberg entstanden vier Doppelhaushälften und zehn geförderte Mietwohnungen. Mit vereinten Kräften ist es gelungen, leistbaren, modernen und energieeffizienten Wohnraum in naturnaher Lage zu schaffen.

Der reibungslose Projektverlauf spricht für sich: Baustart war im Frühjahr 2025, bereits im November 2025 konnte die Dachgleiche gefeiert werden – ein Beleg für die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. Die vier Doppelhaushälften bieten mit ihren großzügigen Gärten viel Platz für Familien, während die zehn barrierefreien Mietwohnungen eine vielfältige und generationsübergreifende Nutzung ermöglichen. Die Lage am Rande des Dunkelsteiner Waldes verbindet Ruhe und Erholung mit der Nähe zu Loosdorf und Melk.

„Mit der Übergabe wird aus einem Bauprojekt ein neues Zuhause. Beim NÖSW sollen unsere Bewohner #superwohnen können. Darunter verstehen wir leistbare Wohnkosten, moderne Standards und klimafitte Konzepte. Genau diese Qualitäten vereint unsere Wohnanlage in Mauer bei Melk – möglich gemacht durch das gute Zusammenwirken mit der Gemeinde und dem Land Niederösterreich. Die Ruhelage, die gute Anbindung an Bahn und Autobahn und insbesondere der weite Ausblick bis zum Ötscher zeichnen das Projekt besonders aus", betont Hannes Kaiser, Geschäftsführer des Niederösterreichischen Siedlungswerks.

Konkret zeigt sich der gemeinsame Qualitätsanspruch auch in der nachhaltigen und kostenschonenden Energieversorgung: Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Kühlfunktion, eine Photovoltaikanlage sowie eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung tragen zu einem energieeffizienten Betrieb und einem angenehmen Raumklima bei.

Auch Bürgermeister Josef Berger unterstreicht den Wert der guten Partnerschaft: „Leistbarer und zeitgemäßer Wohnraum ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass unsere Gemeinde lebendig und zukunftsfähig bleibt. Die neue Wohnanlage bietet ihren Bewohner:innen ein attraktives Zuhause und ist zugleich ein wertvoller Impuls für Mauer bei Melk und die Gemeinde Dunkelsteinerwald – möglich wurde dies durch die konstruktive Zusammenarbeit mit dem NÖSW."

Realisiert wurde das Wohnprojekt mit Unterstützung durch die Wohnbauförderung des Landes Niederösterreich – ein weiterer wichtiger Baustein im Zusammenspiel der Partner. Deren Bedeutung für die Schaffung leistbaren Wohnraums unterstreicht auch Landtagsabgeordnete Silke Dammerer: „Die Wohnbauförderung des Landes Niederösterreich ist ein wesentlicher Baustein, um leistbaren und qualitätsvollen Wohnraum zu schaffen. Projekte wie dieses zeigen, wie gezielte Förderung in guter Zusammenarbeit mit engagierten Partnern wie dem NÖSW zeitgemäßes Wohnen ermöglicht und gleichzeitig unsere Gemeinden und den ländlichen Raum stärkt."