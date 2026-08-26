NÖ RADELT: Horner holt Hauptgewinn

Volle Punktzahl für Florian aus Horn: Bei der bundesweiten Aktion „Österreich radelt zur Arbeit" fuhr er den Hauptpreis nach Hause und wurde als Gewinner gezogen. Der Lohn für seinen sportlichen Arbeitsweg: ein nagelneues E-Bike von Kalkhoff, bereitgestellt vom 2rad-shop Gerhardt.

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Die Erfolgsformel war simple Regelmäßigkeit. In den Aktionsmonaten Mai und Juni schwang sich Florian immer wieder aufs Rad und trug seine Fahrten auf der Plattform von „Niederösterreich radelt" ein. Damit sicherte er sich automatisch einen Startplatz bei der bundesweiten Verlosung – und zog am Ende das große Los.

Gratulation vom Verkehrslandesrat

Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer zeigt sich begeistert von Florians Leistung: „Das Fahrrad lässt sich als Verkehrsmittel unkompliziert in den Alltag integrieren und bringt ganz nebenbei mehr Bewegung in den Tagesablauf. Ich gratuliere Florian herzlich zu seinem Gewinn und wünsche ihm sportliche sowie unfallfreie Kilometer mit dem neuen Bike." Gleichzeitig ruft Landbauer alle Niederösterreicher zum Weiterradeln auf: „Ich lade alle ein, auch beim Sommerradeln und beim Zielsprint weiter kräftig mitzumachen."

Sommerradeln: Das Rennen um 190 Ziele läuft noch

Wer jetzt erst einsteigen will, hat noch Zeit: Bis 12. September können beim Sommerradeln rund 190 Ausflugsziele entlang der zehn Top-Radrouten Niederösterreichs „erradelt" werden. Mit der kostenlosen „Österreich radelt"-App führt die Strecke zu Badeplätzen, Burgen, Schlössern, Museen und Wirtshäusern im ganzen Land. Schon ab drei gesammelten Zielen ist man im Lostopf – zu gewinnen gibt es KTM-Trekkingräder, Hotelgutscheine, Niederösterreich-CARDs, Wirtshaus-Gutscheine und Radhelme im „Österreich radelt"-Design.

Radland-Chefin lobt Teamgeist der Aktion

Susanna Hauptmann, Geschäftsführerin von Radland Niederösterreich, sieht in der ungebrochenen Beliebtheit der Aktion einen echten Erfolg: „Wir freuen uns sehr, dass sich die Aktionen von ‚Niederösterreich radelt' nach wie vor so großer Beliebtheit erfreuen. Ob am Weg zur Arbeit, beim Ausflug oder beim gemeinsamen Kilometersammeln: Das Format zeigt, wie einfach und abwechslungsreich sich Radfahren in den Alltag integrieren lässt. Besonders schön ist, dass dabei Menschen in ganz Niederösterreich zum Mitmachen motiviert werden."

Zielsprint: Gemeinden und Betriebe kämpfen um den Titel

Parallel dazu läuft der alljährliche Zielsprint auf Hochtouren: Bis Ende September sammeln Gemeinden, Betriebe und Vereine fleißig Radkilometer und bringen ihre Mannschaften – Bürger, Mitarbeiter und Mitglieder – in Fahrt. Im Herbst werden die erfolgreichsten Teams als Landessieger gekürt.

Bonus-Chance für alle Einzelkämpfer

Auch Einzelstarter haben eine zusätzliche Siegchance: Wer bis Ende September mindestens 100 Radkilometer auf der Plattform einträgt, qualifiziert sich automatisch für die Abschlussverlosung. Auf der Siegerliste stehen unter anderem ein Reisegutschein im Wert von 500 Euro, Fahrräder, Fahrradzubehör, WellCard-Gutscheine und Pluxee-Gutscheine.

Alle Infos und der aktuelle Zwischenstand unter www.noe.radelt.at.