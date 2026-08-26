Wien: Großes Honig- und Bienenfest

Von 27. bis 30. August 2026 wird der Schwarzenbergplatz erneut zum sommerlichen Treffpunkt für Familien, Naturfreunden und Honigliebhabern.

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melissa! feiert die faszinierende Welt der Honig- und Wildbienen – und zeigt, wie wertvoll die Arbeit besonders der Nebenerwerbs- und Hobby Imkerinnen und Imker für unsere Gesellschaft ist.

Den Imkern und ihren hervorragenden regionalen Produkten bietet das Festival eine sichtbare Bühne mitten in Wien.

Familienprogramm und Genuss

Neben dem vielfältigen Honigmarkt erwartet die Besucher ein buntes Familienprogramm: Hüpfburg, Trampolin, kreative Mitmachstationen mit der Stadtfarmerin Petra Ida rund um die Bienen, ein großes Bienenquiz und viele spielerische Lernmomente rund um Bestäubung, Biodiversität und den Schutz unserer heimischen Natur, darüber hinaus bieten mehrere Foodtrucks eine feine Speisenauswahl rund um melissa! an. melissa! verbindet Genuss, Wissen und Erlebnis – und macht sichtbar, wie wichtig Bienen und jene Menschen sind, die sich tagtäglich um sie kümmern.

Der Eintritt ist frei. Foodtrucks, melissa!base. & Strizzis und Schlawiener streetbar, Kids-Bereich mit Hüpfburg/Trampolin können Do/Fr/Sa/So jeweils von 11 bis 22 Uhr besucht werden.

Der Honigmarkt: ist Do/Fr von 15 bis 21.00 Uhr und Sa/So von 11 bis 21 Uhr offen.

Die Kräuterwerkstatt mit "Stadtfarmerin Petra Ida" und die Wissenswerkstatt mit kreativer Mitmachstation öffnen Fr, Sa, So, jeweils 15 bis 19 Uhr.