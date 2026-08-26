Liquid Market Wien: Cocktail-Event in neuer Location

Vom 27. bis 29. August 2026 (jeweils 15:00 bis 22:00 Uhr) lädt das 11. LIQUID MARKET Festival Wien zu Österreichs Top-Event für Barkultur und Kulinarik ein.

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Das Open-Air-Spektakel findet in diesem Jahr in einer neuen Location statt: dem "Wild im West" in der Gunoldstraße 12–14 (1190 Wien).

Das urbane Areal am ehemaligen APA-Tower in Döbling besticht durch seine Nähe zum Donaukanal, den Blick auf die Wiener Weinberge sowie das beeindruckende, 50 Meter hohe Kunstwerk des Streetart-Künstlers Okuda San Miguel, das mit der prägnanten Botschaft "In Equality!" weithin sichtbar auf der Fassade schimmert.

Wolke Sieben für Genuss-Liebhaber

Besucher erwartet ein Mekka der Mixologie, bei dem die besten Bars und Bartender des Landes zusammenkommen, um einzigartige Cocktailkreationen zu servieren. Neben Präsentationen, Workshops und Tastings bietet das Festival Street-Food, lässige Summer-Tunes sowie eine große Auswahl an alkoholfreien Drinks, Bier und Kaffee. Mit den streng limitierten "all you can taste"-Tickets sind sämtliche Signature Drinks und Kostproben der Produzenten bereits inkludiert. Wer möchte, kann beim "Liquid Shopping" spannende Produkte von Destillerien entdecken und direkt für die eigene Home Bar einkaufen. Das Gelände ist ideal angebunden und bequem mit der Straßenbahn D (Gunoldstraße), den Linien U4, S40 und S45 (Heiligenstadt) sowie den Bussen 10A und 39A zu erreichen. Tickets können auf der Website gekauft werden.