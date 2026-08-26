Ludwig stellt sich Fragen von Mini-Journalisten

Bei einer Kinderpressekonferenz im Wiener Rathaus stellte sich Bürgermeister Michael Ludwig den Fragen von elf Nachwuchs-Journalisten und sprach dabei über seinen Job, die eigene Kindheit und spannende Zukunftspläne für die Stadt Wien.

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Mit Mikrofon, Kamera und Notizblock ausgerüstet nahmen die jungen Reporter im Rahmen der Ferienspiel-Aktion "Wienopolis" im Büro des Stadtchefs Platz. Die Kinder wollten wissen, was Ludwig an seinem Beruf besonders schätzt. Für den Bürgermeister sind es vor allem die Begegnungen mit Menschen, die seinen Arbeitsalltag prägen. "Die eigene Freizeit ist zwar knapp bemessen, aber es ist ein schöner Beruf, weil man ständig mit Menschen zu tun hat und in diesen Begegnungen viel dazulernt", erklärte Ludwig.

Auch private Fragen blieben nicht aus. Ludwig verriet, dass er als Kind gerne Buchhändler oder Tierarzt geworden wäre. Ein Meerschweinchen und ein Zwergkaninchen hätten ihm früh gezeigt, wie wichtig Verantwortung ist: "Die Tiere haben mir große Freude bereitet, aber sie haben mir auch gezeigt, dass man Verantwortung für diese Lebewesen übernehmen muss." Später habe er diese in verschiedenen Funktionen übernommen, bis hin zum Bürgermeisteramt. Gleichzeitig betonte er, dass er Wien auch künftig weiterentwickeln wolle, damit kommende Generationen eine attraktive und lebenswerte Stadt vorfinden.

Beim schnellen Word-Rap entschied sich Ludwig unter anderem für See statt Meer, Theater statt Kino und Burger statt Pizza. Die jungen Journalisten zeigten sich bestens vorbereitet und hielten ihre Eindrücke anschließend in Zeitungs-, TV- und Online-Beiträgen fest. "Wienopolis" läuft noch bis Freitag im Rathaus und bietet Kindern zwischen acht und 13 Jahren die Möglichkeit, Politik, Berufe und das Stadtleben kostenlos kennenzulernen.