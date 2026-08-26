Wien-Favoriten
117 km/h statt 50: Raser tappte in Radarfalle
Wien. Ein Raser ist am Dienstagabend in der Laaer-Berg-Straße in Wien-Favoriten in eine Radarfalle getappt. Laut Polizeisprecherin Julia Schick war ein mobiles Radarfahrzeug im Zuge eines Schwerpunktes der Landesverkehrsabteilung um 21.22 Uhr in der Straße postiert, als der Raser mit einem Pkw vorbeibrauste. 117 Stundenkilometer war der Wagen schnell, erlaubt sind 50. Der Lenker muss nun mit dem Entzug des Führerscheins und der Beschlagnahme des Wagens rechnen.
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