Soldat bei Schießübung von Splittern getroffen

Der verletzte Rekrut wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

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Burgenland. Der Unfall ereignete sich am Dienstag am Schießplatz auf dem Truppenübungsplatz in Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) beim Scharfschießen mit Sturmgewehr und Pistole.

Am Oberschenkel verletzt

Ein Rekrut schoss dabei mit einem Sturmgewehr gegen eine Mauer und wurde durch Splitter am Oberschenkel verletzt. Laut Bundesheer dürfte es sich dabei um Reste des Projektils gehandelt haben. Der Soldat sei am Oberschenkel nur oberflächlich verletzt worden. Er wurde vor Ort durch einen Sanitäter versorgt und anschließend ins Spital nach Eisenstadt gebracht.

Der Verletzte konnte das Krankenhaus noch am selben Tag verlassen und ist wieder zurück in der Kaserne. Das Militärkommando setzte eine Untersuchungskommission ein, die den Fall prüfen soll.