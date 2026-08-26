Baby-Katzen in Mistkübel geworfen – Zeugen gesucht

In Ostermiething wurden zwei kleine Katzenjunge in einem Müllcontainer entdeckt. Die Pfotenhilfe versorgt die Tiere und sucht nun dringend nach Zeugen.

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Bewohner eines Wohnblocks in Ostermiething im Bezirk Braunau (OÖ) hörten vor wenigen Tagen verzweifelte Tierschreie aus einem Müllcontainer. Vor Ort entdeckten sie zwei erst rund acht Wochen alte Katzenjunge, die dort weggeschmissen worden waren.

Versorgung auf dem Tierschutzhof

Die Finder brachten die beiden Babykatzen umgehend zum Tierschutzhof Pfotenhilfe, wo sie seitdem versorgt werden. Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler betont, dass der Täter bewusst in Kauf genommen habe, dass die hilflosen Babys ersticken, verdursten, verhungern oder von der Müllpresse zerquetscht werden.

Pfotenhilfe sucht nach Zeugen

Um den Vorfall aufzuklären, sucht die Pfotenhilfe nach Zeugen der Tat. Hinweise können direkt über das Kontaktformular auf www.pfotenhilfe.at übermittelt werden.

Forderung nach strengeren Kontrollen

Zusätzlich fordert Stadler eine allgemeine Chippflicht für alle Katzen. Ebenso verlangt sie routinemäßige sowie engmaschige Kontrollen bei privaten Tierhaltern.